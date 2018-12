Les Gilets jaunes du rond-point de Tours-Nord s'organisent pour rester

Tours, France

Une heure après la demande des gendarmes, vers 11h ce lundi 17 décembre 2018, à la dizaine de gilets jaunes de débloquer le rond-point de Tours-Nord, les manifestants sont toujours là et bien déterminés à rester. Pourtant, ils avaient commencé par brûler des palettes et d'autres objets sur ce rond-point.

Plusieurs palettes ont été brûlées après le départ des forces de l'ordre vers 11h. © Radio France - Yvan Plantey

Ambre a investi ce point de rassemblement dès sa création et elle a du mal à imaginer le crève-cœur que ce serait de quitter les lieux. " Quand les gendarmes sont venus hier pour nous dire que nous allions être délogés, cela nous a fait vraiment bizarre. Comme si on devait quitter nos amis, notre famille, notre domicile. "

" On commençait à défaire le camp mais on a trouvé une solution pour rester plus longtemps ", se rassure Michaël

Elle poursuit : " Au fond de nous, on se dit qu'on est fatigué et qu'on a froid mais ça ne représente rien par rapport au fait qu'on ne veut pas se quitter et qu'on ne veut pas abandonner le mouvement. "

Un "mémorial" en l'hommage de Strasbourg et des Gilets jaunes décédés

Pour autant, cette émotion s'avère aussi être un argument pour empêcher les gendarmes de les déloger. Michaël est en train de planter des croix en bois depuis près d'une heure pour ce " mémorial aux victimes de Strasbourg et des Gilets jaunes décédés. On commençait à défaire le camp car nous étions expulsés mais en fin de compte, on a trouvé une autre solution pour rester sur le rond-point un peu plus longtemps. "

Les croix, une dizaine au total, ornent le rond-point avec, pour la plus grosse, un gilet jaune pour l'habiller. © Radio France - Yvan Plantey

Pourtant cette volonté de rester pourrait être ébranlée. Dans la nuit de dimanche à samedi, une ou plusieurs personnes se sont introduites dans l'abri des Gilets jaunes pour voler, saccager le lieu. À en croire Michaël, près des 3/4 de la nourriture ont été perdues. Seule la déception subsiste au rond-point de l'avion : " On est entre la déception et la tristesse. Je n'ai même plus les mots, ça me dégoûte un peu de voir certaines personnes réagir comme ça car tout le monde a donné de sa personne et au final voilà les remerciements. "

Personne ne sait pour le moment qui est à l'origine de ce vol, même si d'après certains gilets jaunes, cela pourrait venir de manifestants eux-mêmes.