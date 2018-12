Gilets Jaunes : le "village gaulois" de Saint-Beauzire toujours mobilisé après les annonces d'Emmanuel Macron

Saint-Beauzire, France

Le rendez-vous avait été fixé dès dimanche soir. Devant la petite télévision de Saint-Beauzire, une vingtaine de gilets jaunes se sont donnés rendez-vous pour entendre ce que le Président de la République avait à leur dire. installé sur des canapés, autour du poêle et du petit écran, ils ont écouté Emmanuel Macron s'excuser d'avoir prononcé des mots blessants. "Ah ! Ben ! C'est pas trop tôt" s'exclame le plus vieux d'entre-eux, avant d'entendre ce qu'il avait à proposer.

Loin d'être suffisant

Pendant 20 minutes, le Président de la République leur a détaillé les mesures qu'il souhaitait prendre pour éteindre la contestation. Le SMIC augmenté de 100 euros par mois dès 2019, une prime d'année versée à tous les employés quand ils le peuvent, les heures supplémentaires sans impôts ni charges...autant de revendications qu'ils comprennent mais qui ne suffisent pas selon eux. "_On est 66 millions, il y a 1,6 million de SMICards, c'est dérisoire. Donc, il se fout de notre gueule (sic)"_estime Lionel, qui voit quand même en la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités une bonne mesure.

Néanmoins, sur les hausses de taxes, Lionel s'inquiète. "Je crois avoir compris que c'est juste en 2019. Ca veut dire qu'en 2020, elles vont revenir. Sous quelles conditions ? On ne sait pas" estime ce gilet jaune mobilisé de la première heure. Gatien n'est pas tranquille non plus. "Il n'y a rien d'écrit, c'est que des mots" estime ce jeune homme.

SMIC, prime de Noël...etc : le débat s’active à Saint-Beauzire entre la vingtaine de #GiletsJaunes sur les annonces de @EmmanuelMacronpic.twitter.com/Yp2MEvY1fB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 10, 2018

Les Gilets Jaunes votent pour continuer leurs blocages

Dans le souci d'être "démocratique", un vote a été organisé après le discours du Président, afin de savoir si oui ou non les Gilets Jaunes reconduisaient le mouvement. A 27 voix pour contre une voix contre, les gilets jaunes de Saint-Beauzire ont décidé de continuer à se mobiliser. "Ça pourrait même se durcir, mais sans violence" estime Gatien, qui se tient prêt à poursuivre le mouvement.