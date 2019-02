Gilets jaunes : les 10 revendications prioritaires selon les Palois

Plus de 250 gilets jaunes du Grand Pau ont voté pour une cinquantaine de revendications. Ils ont déterminé un ordre de priorité. Le point sur les mesures plébiscitées, et celles rejetées par le groupe palois.

Pau, France

Ils sont 252 gilets jaunes de Pau et ses alentours à avoir voté pour définir des revendications. Un échantillon plutôt représentatif, quand on sait qu'ils sont en ce moment entre 300 et 500 à manifester à Pau le samedi.

Les mesures de justice fiscales connaissent un franc succès. Puisque cinq sur les dix les plus votées concernent ce sujet.

Les 10 mesures prioritaires

Taxation des GAFA : Google, Amazon, Facebook, Apple Suppression des indemnités du conjoint de la présidente ou du président Création d’une taxe sur les transactions financières Imposition des multinationales sur les bénéfices réalisés en France Rétablissement de l’ISF avec imposition des œuvres d’art Interdiction des pesticides Maintien et développement de services publics de qualité Nationalisation des autoroutes Favoriser les circuits courts Indexation des retraites sur le coût de la vie

Celle qui se rapproche le plus de l'unanimité ne se retrouve pas pour autant dans beaucoup de slogans des manifestations, la taxation des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple). Une mesure qui se rapproche de l'imposition des multinationales sur les bénéfices réalisés en France, elle aussi en haut du classement.

A noter que les mesures pour la transition écologique font également consensus. Comme l'interdiction des pesticides, favoriser les circuits courts ou alors l'aide aux agriculteurs pour la transition vers le bio.

Les 10 mesures les moins plébiscitées

Sortie de l'euro Election des juges par les citoyens Création d'un revenu jeune : 1.000€ par mois de 18 à 25 ans Création du délit de "racisme anti-pauvres" Inscription obligatoire de toutes et tous à la CMU Suppression du Sénat et du Conseil Économique, Social et Environnemental Création d’un revenu d’existence universel : 1.000€ nets Instauration de la progressivité pour la CSG Unification des régimes de retraite Retour à l’ancien contrôle technique pour les automobiles

Une seule mesure, sur la cinquantaine soumise au vote, est quasi unanimement rejetée : la sortie de l'euro. La proposition d'un revenu universel à 1.000 € nets, ou un revenu jeune font partie des mesures qui ont eu le moins de succès.

Le RIC et la baisse de la TVA ne font pas consensus

Pour ce qui est des mesures que l'on retrouve beaucoup dans les slogans et dans les cortèges obtiennent des résultats favorables mais ne font pas pour autant consensus. La baisse de la TVA et des taxes sur le carburant, première revendication des gilets jaunes, se retrouve plutôt en milieu de tableau. Une position à nuancer, puisqu'elle reçoit tout de même un avis majoritairement favorable.

Tout comme le RIC, référendum d'initiative citoyenne, un temps sollicité par beaucoup de gilets jaunes ne fait pas autant consensus que le retour de l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, par exemple.

Dans son communiqué, l'Assemblée citoyenne des gilets jaunes du Grand Pau, explique que s'il n'y a pas un consensus fort autour de ces mesures emblématiques, c'est avant tout "en raison de la très grande diversité culturelle, professionnelle et politique des gilets jaunes."