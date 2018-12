Gilets jaunes : après les annonces du gouvernement, les manifestants restent mobilisés

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Les annonces du gouvernement sur le moratoire de la taxe sur les carburants et le gel des tarifs du gaz et de l'électricité n'auront pas suffi à calmer la colère des "gilets jaunes". Ce mercredi, les blocages et barrages filtrants se poursuivent dans plusieurs régions.