Gilets jaunes : les barrages et perturbations près de chez vous pour la 10e journée de mobilisation

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Au dixième jour de la mobilisation des gilets jaunes, après un deuxième week-end de manifestations à Paris et en région, des barrages filtrants sont signalés ce lundi matin, notamment en Bretagne, en Normandie et en Alsace. Le point sur les blocages et perturbations près de chez vous.