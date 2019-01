Gilets jaunes : les commerçants de Caen reliés par un système d’alerte par sms

Caen, France

Les Gilets jaunes organisent une nouvelle manifestation ce samedi à Caen. Comme d’habitude depuis le 17 novembre, date du début de leur mouvement. Si les premiers rassemblements s’étaient déroulés dans un climat pacifique, les deux derniers samedis ont été marqués par des incidents. Un cran a été franchi le 5 janvier avec de nombreuses dégradations sur le chantier du tramway et des vitrines cassées.

Pour les commerçants la grande difficulté est d’anticiper l’arrivée des casseurs dans leur rue. Pour gagner ces précieuses minutes ils pourront compter, pour ceux qui sont inscrits, sur le système d’alerte par sms mis en place par les « Vitrines de Caen ». « Il existe depuis trois ans pour relayer les informations importantes en ville » souligne Sylvie Orcier, la présidente de cette association de commerçants, « mais il est plus important en cette période. Depuis samedi je reçois au moins cinq appels par jour de collègues qui viennent s’inscrire. »

En lien avec les autorités

Désormais environ 350 commerçants peuvent être informés en temps réels de la progression des manifestations et d'éventuels risques pour leurs magasins. « Nous sommes alertés par la Préfecture du Calvados et la ville de Caen. Et les messages de vigilance ou de sécurité sont immédiatement relayés, pour informer les adhérents qui choisissent ensuite de baisser leur rideau ou rentrer la terrasse pour les bars. » explique Sylvie Orcier. Pour elle cette « vigie » permet aussi de rassurer les commerçants en ce premier week-end des soldes d’hiver. Une personne sera d’astreinte ce samedi pour relayer au plus vite les informations sur le comportement des manifestants. Tous les commerçants interrogés disent apprécier le système….. tout en espérant ne pas recevoir de message d’alerte ce samedi. Ce serait le symbole d’une manifestation sans débordement....

Prudence absolue au Crédit Agricole : les agences seront fermées ce samedi à Caen © Radio France - Didier Charpin

Certains établissements comme les banques ont préféré anticiper les risques en protégeant leurs vitrines et en mettant leurs salariés au repos. Le Crédit Agricole, victime de dégradation samedi dernier, a préféré fermer ses six agences caennaises ce samedi.