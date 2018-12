Gilets Jaunes : les dernières infos dans le Poitou

Poitou-Charentes, France

Plus de 90 % des gens qui passent devant nous, nous soutiennent à 200 % nous dit Gérald, Gilet Jaune à Parthenay où des barrages filtrants sont installés.

Dans les Deux-Sèvres, toujours, un des porte-paroles, précise qu' à Melle une cinquantaine de personnes sont présentes, à la Crèche, on annonce une centaine de gilets jaunes. Opérations péages gratuits à Niort. Ils demandent un Référendum d'initiative populaire et "on est prêt à passer Noël sur les ronds-points. Et M. Macron ne nous parle pas, on ne croit plus en lui."

Un des représentants de la République En Marche 79, lui aussi au rond point de la Crèche se dit "agréablement surpris des discussions et concernant le référendum pourquoi pas mais faut voir les modalités."

opération péage bloqué à Chatellerault © Radio France - MVC

Dans la Vienne, près de 200 Gilets Jaunes s'étaient donnés rendez-vous au rond point de la main jaune. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine, certains d'entre eux ont bloqué l'Autoroute A10. D'ailleurs Valérie, se dit déçue par le comportement de certains, il n'est pas question de cautionner tout ça, on est là pour discuter on ne veut pas aller au contact ! Çà représente le côté négatif que je craignais.

A Chauvigny, des Gilets Jaunes discutent avec les automobilistes , ils étaient une centaine présents ce matin "on devrait tous prendre notre avenir en main, ça ne sert à rien de laisser un gilet jaune sur son pare-brise, explique Patrice un auditeur du pays chauvinois.