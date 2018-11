Gilets jaunes : les lycéens appelés à rejoindre le mouvement, des blocages dans toute la France

Les lycéens rejoignent le mouvement des gilets jaunes. À l'appel de l'Union nationale lycéenne (UNL), ils bloquent ce vendredi matin plusieurs établissements, un peu partout en France. À chaque fois, les lycéens affirment soutenir la mobilisation, mais s'ajoutent aussi des revendications propres à la situation de chaque établissement, ou la grogne contre la réforme du baccalauréat et le système Parcoursup.

Le plus grand lycée de Bretagne à l'arrêt

À Rennes, le lycée Bréquigny, qui compte 3.000 élèves, est actuellement bloqué par 45 lycéens, qui veulent également protester contre la réforme du baccalauréat, prévue en septembre 2019, d'après les informations de France Bleu Armorique. Les entrées ont été bloquées par des barrières, des chaises, des chariots et des cadenas. Les cours ont été interrompus. La police est sur place, mais n'a pour l'instant pas prévu d'intervenir, selon France Bleu.

Un millier de lycéens mobilisés autour d'Orléans

Dans le Loiret, certains établissements sont complètement bloqués, tandis que des barrages filtrants sont en place devant d'autres. Les cours sont perturbés au lycée Jean Zay à Orléans, Pothier, Benjamin Franklin, et à Ingré au lycée Maurice Genevoix. Des rassemblements sont également organisés à Pithiviers et à Gien. 150 lycéens se sont rassemblés vers 9 heures ce vendredi matin devant le lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers, rejoints par des lycéens de Jean de la Taille. Le nombre de lycéens dans la rue est estimé à un millier, dans l'Orléanais, précise France Bleu Orléans.

Les lycéens défilent dans les rues de Limoges

À Limoges, des centaines de lycéens sont rassemblés devant la préfecture. Plusieurs établissements, la cité scolaire Léonard-Limosin, les lycées Raoul Dautry, Renoir, Turgot et Antoine de Saint-Exupéry n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Le lycée Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche est également bloqué, d'après les informations de France Bleu Limousin.

Les lycéens de Raoul Dautry en route vers le centre-ville de #Limoges escortés par la police pic.twitter.com/oRhynnXPvK — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 30, 2018

Manifestations et blocages au Pays Basque, dans le Jura, l'Indre-et Loire, la Loire-Atlantique, la Vienne, la Drôme ou les Bouches-du-Rhône

Dans le Berry, plusieurs centaines d'élèves des lycées Jean Giraudoux et Pierre et Marie Curie se sont rassemblés devant les grilles de leurs établissements, à Châteauroux. Des blocages ont lieu également à Issoudun et au Blanc, comme le rapporte France Bleu Berry.

Dans la Drôme, 45 lycéens sont rassemblés devant la cité scolaire Émile Loubet, à Valence. Le lycée Albert Triboulet à Romans est lui partiellement bloqué ce matin, d'après France Bleu Drôme-Ardèche.

Au Pays basque, le lycée René Cassin de Bayonne est bloqué, tout comme celui de Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Une manifestation est en cours, avec la mise en place d'un barrage filtrant au lycée agricole Armand David, à Hasparren, selon France Bleu Pays Basque.

Dans le Jura, les lycéens de Salins-les-Bains sont en grève. Ils occupent l'établissement Victor Considerant, et ont décidé de manifester dans la foulée, rapporte France Bleu Besançon.

Trois lycées sont également bloqués par une vingtaine de lycéens ce vendredi à Tours et Joué-les-Tours, selon France Bleu Touraine.

En Loire-Atlantique, quelques dizaines d’élèves du lycée Galilée à Guérande manifestent devant leur établissement, affirme France Bleu Loire-Océan.

À Poitiers, des lycéens bloquent depuis une 7h45 le lycée Général et Technologique du Bois d'Amour, à Poitiers sud, situé à quelques centaines de mètres du barrage "gilets jaunes" d’Auchan Sud, rapporte France Bleu Poitou.

Une tentative de blocage est aussi en cours au lycée Marseilleveyre à Marseille, d'après France Bleu Provence.