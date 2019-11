Gilets jaunes : les manifestants du bergeracois tirent le bilan de leur première année de mobilisation

Dordogne, France

Le mouvement des gilets jaunes est né il y a tout juste un an. Le samedi 17 novembre 2018, la fronde voyait le jour sur les ronds-points partout en France. Depuis, les manifestants les plus engagés ont battu le pavé chaque samedi, avant l'acte 53 qu'ils veulent "grandiose" ce samedi 16 novembre. À la veille de l'anniversaire de leur mouvement, les gilets jaunes du bergeracois ne lâchent rien. Le sourire aux lèvres, beaucoup se remémorent les meilleurs moments de ce soulèvement inédit.

Solidarité et fraternité

Sur le rond-point de Creysse le 9 novembre dernier, trois retraités discutent, sourire aux lèvres. Gérard, Michel et Jean habitent Eymet, à quelques petits kilomètres les uns des autres depuis plusieurs années. Mais avant le 17 novembre 2018, ils ne se souviennent pas s'être rencontrés, encore moins parlé. "On s'est rencontrés sur le rond-point d'Eymet, se rappelle Jean. Depuis on est inséparable", rit le retraité.

Si les trois hommes ne devaient retenir qu'une chose du mouvement des gilets jaunes, c'est la solidarité qu'elle a apporté entre ses acteurs. "On s'échange des fruits et légumes à la saison, des services, raconte Jean. Surtout on a appris que certains étaient vraiment dans le besoin". Des rencontres enrichissantes qui donnent aux trois retraités l'envie de poursuivre le mouvement. Seul regret, le constat d'une société individualiste : "on ne retrouve cette solidarité que dans la misère".

Le constat de fraternité est celui qui a donné l'envie à Jean-Marc d'enfiler son gilet jaune. Le retraité des médias a rejoint le mouvement quelques mois après ses débuts, "à cause des violences policières et du traitement médiatique accordé au mouvement", explique-t-il. "Ça fait 50 ans que je lis le mot 'fraternité' sur le mur de la mairie, mais je ne l'avais encore jamais rencontrée. En arrivant sur les ronds-points ça m'a frappé, elle existe vraiment cette fraternité", explique-t-il.

"Ce que je retiens aussi, c'est qu'on a atteint les 1 an. Jamais un mouvement n'avait duré aussi longtemps dans l'histoire de la Vème République", se réjouit Jean-Marc. Comme tous les autres sur le rond-point de Creysse, il espère maintenant que les gilets jaunes de la première heure reviendront battre le pavé à l'occasion de l'anniversaire de la fronde.

"On lâche rien"

Gilet jaune de la première heure, Valérie retient elle aussi les rencontres qu'elle a pu faire lors des manifestations, assemblées générales et autres rassemblements. Autant de raisons pour la femme de 58 ans de ne pas lâcher l'affaire. Même si elle comprend que certains se soient résignés au fil des mois à ne plus se joindre au mouvement chaque samedi, la bergeracoise estime que c'est l'humanité qui s'est révélée entre les gilets jaunes qui doit triompher.

"La France, c'est le pays des droits de l'Homme. J'aime ce pays pour ses valeurs, et je me bat pour ses vraies valeurs, explique Valérie. Il ne s'agit pas de faire une guerre ou une révolution sanglante, mais de faire comprendre qu'on ne lâchera pas l'affaire", poursuit-elle, indignée de s’apercevoir "que d'autres regardent les gouvernements successifs casser des acquis sociaux".