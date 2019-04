Gilets jaunes : les manifestants du Nord-Pas-de-Calais se rejoignent dans le cortège lillois

Les gilets jaunes nordistes ont coordonné leur mobilisation pour ce 22e samedi de manifestations. Un appel a été lancé pour rejoindre le cortège lillois, qui partira de la Place de la République à 14h, et qui empruntera un parcours modifié.

Nord-Pas-de-Calais, France

Les gilets jaunes poursuivent leur mobilisation, ce samedi 13 avril 2019, malgré le net ralentissement du mouvement constaté le week-end dernier, où un peu plus de 22 000 personne avaient défilé dans toute la France.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait cause et route commune pour cette 22e journée de mobilisation. Une marche s'est élancée à 5h du matin, depuis le cinéma Pathé de Liévin, à côté de Lens. Les manifestants se rendent à pieds à Lille, pour rejoindre le cortège qui partira de la Place de la République à 14h.

Interdiction de manifester dans le centre de Lille

Le cortège lillois qui n'empruntera pas le parcours normal, ce samedi. La préfecture a interdit les manifestations dans l'hyper-centre, vers le quartier des gares et de la Grand place. C'est une première à Lille. Le préfet, Michel Lalande, évoque les violences et dégradations constatées ces dernières semaines. Les gilets jaunes se dirigeront donc directement vers la rue Nationale, les boulevards Montebello et Victor Hugo avant de revenir par la rue Solférino. "Une marche pacifique" précisent les organisateurs.

Vendredi soir, plusieurs centaine des personnes ont défilé à Dunkerque pour une marche nocturne. Parmi elles, Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement.