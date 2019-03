Gilets jaunes : les manifestations désormais interdites place Pey-Berland à Bordeaux

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé des mesures après les nouvelles violences lors de l'acte 18 des Gilets jaunes samedi. Parmi elles, l'interdiction des manifestations place Pey-Berland à Bordeaux et le départ du préfet de la Gironde Didier Lallement nommé Préfet de police de Paris.

Bordeaux, France

"Les événements survenus samedi sont intolérables". Une fois le constat effectué, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé de nouvelles mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Parmi elles, des interdictions de manifester dans différents lieux fréquemment pris pour cible.

Le Préfet de Gironde nommé préfet de police de Paris

"Nous interdirons les manifestations des 'gilets jaunes' dans les quartiers les plus touchés" a dit le Premier ministre, dès lors qu'il y aura "la présence d'éléments ultras et la volonté de casser". Edouard Philippe "pense" aux Champs-Elysées à Paris, à la place Pey-Berland à Bordeaux et place du Capitole à Toulouse.

Par ailleurs, le préfet de police de Paris Michel Delpuech est démis de ses fonctions. Il sera remplacé par Didier Lallement, le préfet de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine qui va donc quitter Bordeaux.