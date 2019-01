Gilets jaunes : les manifestations et les perturbations prévues ce samedi en Ile-de-France

Île-de-France, France

Ce samedi sera le neuvième de mobilisation pour le mouvement des gilets jaunes. Et même si beaucoup appellent à se retrouver à Bourges dans le centre de la France, la région parisienne devrait aussi connaître son lot de manifestations.

La Défense et la place de la République

Sur Facebook, la mobilisation qui rassemble le plus grand nombre de participants doit débuter dès 9 heures ce samedi, sous l'arche de la Défense. Après les institutions et les lieux de pouvoir politique, il s'agit cette fois de dénoncer les dérives du pouvoir économique. Le "Conseil national de la résistance des gilets jaunes" appelle lui à manifester à 14 heures, place de la République à Paris, comme il le fait depuis déjà plusieurs semaines. A l'appel de la CGT, un rassemblement de soutien est également organisé à 11 heures devant l'Hôtel de Ville de Paris.

Mais au-delà de ces appels, les "gilets jaunes" pourraient une nouvelle fois se retrouver près des centres de pouvoirs parisiens. Dans une interview sur CNews ce vendredi, le préfet de police de Paris a dit être très attentif "aux institutions. L'Elysée, l'Assemblée nationale, les ministères, les Champs-Elysées" où des manifestants pourraient se regrouper spontanément. "Nous pensons que la mobilisation sera plus forte que samedi dernier d'une part et que le comportement au sein des groupes qui seront présents sera marqué par plus de radicalité, plus de tentations de violences" s'inquiète Michel Delpuech.

5.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, c'est autant qu'au plus fort des manifestations, mi-décembre.

Des stations de métro fermées

La RATP annonce que de nombreuses lignes de bus sont limitées ou déviées dans le centre de Paris, en fonction des événements.

Dans le métro, les stations Tuilerie, Concorde, Champs Elysées Clemenceau, Franklin Roosevelt, Georges V, Charles de Gaulle Etoile, Argentine, Miromesnil et Varennes sont susceptibles d'être fermées, avec les correspondances non assurées, sur ordre de la police dès la prise de service.