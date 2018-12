Gilets jaunes : quelles sont les mesures adoptées ou abandonnées ?

Pour répondre à la crise des "gilets jaunes" et tenter de satisfaire les revendications du mouvement qui secoue la France depuis un mois, le gouvernement a annoncé plusieurs séries de mesures, comme le gel des taxes sur le carburant, la hausse de 100 euros du Smic, ou encore l'extension du chèque énergie pour plusieurs millions de foyers. Si certaines de ces mesures ont été validées par l'Assemblée nationale ce mardi, d'autres, notamment certaines de celles annoncées en novembre par le premier ministre Édouard Philippe, ne seront pas intégrées au projet de loi de finances, a confirmé Matignon.

Les mesures adoptées ou maintenues

Le gel des taxes sur le carburant. L'Assemblée nationale a voté, ce mardi, le gel des taxes sur les carburants jusqu'en 2022, qu'avait déjà voté le Sénat dans le cadre du projet de budget pour 2019. La mesure avait été annoncée par Emmanuel Macron. Cela revient à supprimer la hausse en 2019 de 3 centimes sur l'essence et 6 centimes sur le gazole, et au total, d'ici à 2022, de 10 centimes sur l'essence et 19 centimes sur le gazole.

L'augmentation de 100 euros pour le Smic. L'augmentation de la prime d'activité pour atteindre une hausse de revenu de 100 euros autour du Smic sera bien appliquée. Les mesures sur les heures supplémentaires et la CSG, également annoncées le 10 décembre, doivent aussi être appliquées.

La prime de fin d'année. Cette prime exceptionnelle, versée par les entreprises qui le souhaitent, sera défiscalisée jusqu'à 1.000 euros. De nombreuses entreprises ont annoncé qu'elles allaient la verser à leurs salariés.

La hausse du chèque énergie pour ceux qui sont déjà bénéficiaires. La hausse de 50 euros en moyenne du chèque énergie au 1er janvier pour les bénéficiaires actuels (environ 3,6 millions de foyers) est maintenue.

La "surprime" à la conversion. La "surprime" à la conversion des voitures pour les foyers modestes est également maintenue.

La taxation des géants du numérique. Les géants du numérique, également appelés Gafa, seront taxés en France dès le premier janvier prochain.

La mission d'évaluation sur l'ISF. Le comité d'évaluation de la réforme de l'impôt sur la fortune sera nommé "avant la fin de l'année 2018", a assuré ce mardi Édouard Philippe. Si Emmanuel Macron a fermé la porte début décembre à un rétablissement de l'ISF, l'exécutif a maintenu sa promesse d'évaluer les effets de cette réforme, en disant ne pas "craindre le débat" sur ce sujet.

Les mesures abandonnées

Le gouvernement compte en fait renoncer à une partie des mesures annoncées par Edouard Philippe mi-novembre, au début du mouvement des "gilets jaunes". Pour l'exécutif, certaines de ces mesures ne s'imposent plus, en raison notamment de l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant.

L'extension du chèque énergie à deux millions de foyers. "L'extension du chèque énergie à deux millions de nouveaux foyers, à hauteur de 60 euros annuels en moyenne, ne sera pas réalisée", a expliqué Matignon ce mardi à l'AFP.

Le relèvement du barème kilométrique. Dans le contexte des négociations, le relèvement du barème kilométrique pour les gros rouleurs ne sera pas adopté.

Le doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs. Pour les mêmes raisons, le doublement de la prime à la conversion pour les actifs qui se déplacent beaucoup ne fera pas non plus partie du budget, ont indiqué les services du premier ministre.

L'abandon de ces trois mesures devrait faire économiser 130 millions d'euros à l'État.

Le déficit public revu à la hausse

Le coût des mesures prises pour le pouvoir d'achat parle gouvernement ces dernières semaines s'élève à plus de 10 milliards d'euros. Conséquence de ces mesures, le projet de budget a été réajusté ce mardi à l'Assemblée nationale. Les prévisions de déficit sont revues à la hausse, à 2,7% du PIB pour 2018, et à 3,2% pour 2019.