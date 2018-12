Gilets jaunes : levée de deux points de blocage des poids-lourds dans la Drôme

Deux barrages installés aux échangeurs de l'autoroute A7 ont été levés ce mercredi dans la Drôme, à Loriol et Montélimar-Nord. Les gendarmes sont intervenus et les campements ont été démontés.

Loriol-sur-Drôme, France

Il n'y a pas eu de résistance quand les gendarmes sont intervenus ce mercredi pour libérer l'accès des camions à l'autoroute A7. Au rond-point de Montélimar-Nord comme à celui de Loriol, les gilets jaunes ont lâché leur barrage. Les campements de fortune ont été démontés.

A Loriol encore, au rond-point des Crozes, situation plus tendue. Les manifestants, anticipant une intervention des forces de l'ordre, ont brûlé les palettes qui leur servaient de cabanes.

Un seul accès à l'autoroute reste fermé dans la Drôme

Les gilets jaunes restent présents à l'échangeur de Montélimar-Sud qui est toujours fermé à tous les véhicules. Ils sont également aux ronds-points d'accès à l'A7 à Tain-l'Hermitage et Valence-Nord sans gêner le passage des camions.

La préfecture de la Drôme souligne qu'elle entend obtenir "la fluidité totale de la circulation et le plus tôt possible". Si les gilets jaunes ont le droit de manifester autant qu'ils le souhaitent au bord des routes, "tous les commerces doivent être accessibles ce week-end".

En Ardèche ce mercredi, les gilets jaunes sont restés présents, quoique moins nombreux, sur une dizaine de points de rassemblement.