Gilets Jaunes : le principe de chargé de communication adopté lors de la deuxième Assemblée Générale

Plus de 300 Gilets Jaunes ont discuté porte parole et revendications

Clermont-Ferrand, France

Ils étaient 300 à se soutenir lors de cette deuxième Assemblée Générale des Gilets Jaunes. Parmi eux, beaucoup de Gilets Jaunes présents depuis le début du mouvement. Cette deuxième AG dans le Puy-de-Dôme avait pour but de mieux s'organiser.

"S'autogérer plutôt que se structurer", une gilet jaune de Lempdes

Il est vrai que ce mouvement, deux mois après son début, peine encore à faire émerger des représentants, qui pourrait porter la parole des Gilets Jaunes devant les députés et les médias. Mais alors que les différentes mobilisations de l'acte IX et de l'acte X ont montré que le mouvement reprenait de la vigueur, les Gilets Jaunes du Puy-de-Dôme considèrent qu'il faut mener ce travail. "Parfois la communication est flouée" estime Olivier, "car les gens, avec leurs bonnes volontés, prennent parfois leurs revendications personnelles pour parler du plus grand nombre, alors que nous avons des cahiers de revendications." C'est pourquoi les Gilets Jaunes avaient organisé, à l'ordre du jour, ce vote sur le principe d'avoir des chargés de communication.

Le cahier de doléance soumis au vote également

Le principe a fait débat dès le début de l'AG, car certains remettaient en cause l'idée d'avoir des personnes qui s'expriment au nom des autres. Un vote a eu lieu à bulletins secrets, dans trois urnes tenues par des assesseurs en jaune. Résultat : c'est adopté à 76,4%.

Les urnes ont aussi servi pour s'assurer de la validité des revendications du mouvement © Radio France - Mickaël Chailloux

La suite de l'Assemblée Générale a posé la question des revendications des Gilets Jaunes. Lors de la dernière AG, plus de 90 revendications avaient émergé. Les Gilets Jaunes ont donc réfléchi à réduire ce nombre de revendications en indiquant sur un bulletin fourni si oui ou non ils souhaitaient que cette revendication figure toujours sur ce bulletin. Il y avait un espace pour en rajouter également.

Un tableau était installé pour écrire les actions les plus inventives pour la suite du mouvement : parmi elles, un match entre l'ASM et les Gilets Jaunes © Radio France - Mickaël Chailloux

Cette Assemblée Générale a aussi permis la prise de parole libre. Ce fut le cas de Pauline, étudiante de 23 ans en biologie à Clermont-Ferrand, qui a souhaité rendre hommage au 50 étudiants présents selon elle dans la manifestation de samedi "On est aussi concerné car quand on trouve des emplois étudiants, ils sont sous-payé, et souvent, à la fin d'une formation, les étudiants ne sont pas sur d'avoir un travail"

La suite pour les Gilets Jaunes, c'est l'élection, lors d'une prochaine Assemblée Générale des chargés de communications. Ils auront quelques semaines pour candidater et se présenter.