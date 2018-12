Gilets jaunes, lycéens, agriculteurs : la mobilisation se poursuit ce lundi

Ils maintiennent la pression. Pour la 24e journée de mobilisation, les "gilets jaunes" sont toujours présents sur les ronds-points, les péages rendus gratuits et certaines routes dans plusieurs régions de France ce lundi, avant les annonces d'Emmanuel Macron ce soir.

Le président, qui s'exprimera publiquement à 20h, pour la première fois depuis plus d'une semaine, va présenter "des mesures concrètes et immédiates", a assuré dimanche la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Cette allocution intervient au surlendemain de l'acte IV des "gilets jaunes", avec quelque 136.000 manifestants samedi, et aussi un nombre record d'interpellations, plus de 320 blessés et des dégâts majeurs dans de nombreuses villes, particulièrement à Paris, Bordeaux et Toulouse.

Le syndicat lycéen UNL appelle à poursuivre les blocages

Les lycéens, eux, veulent aussi continuer à se faire entendre : le syndicat lycéen UNL appelle à continuer les blocages et les manifestations dès ce lundi et tout au long de la semaine. Dans un communiqué diffusé dimanche, le syndicat pointe "les violences des réformes Blanquer" qui doivent "redevenir le sujet central" de leur mobilisation. Rappelant la vidéo de l'interpellation de 151 lycéens jeudi à Mantes-la-Jolie, filmés à genoux et mains sur la tête, l'UNL appelle à "ne pas céder face à la répression"."Lundi 10 décembre, sur nos blocus et durant nos pauses, mettons nous aussi à genoux, main derrière la tête en solidarité avec nos camarades de Mantes-la-Jolie.", appelle le syndicat, qui annonce des blocus et des actions toute la semaine et "principalement le mardi pour la "Revanche lycéenne".

Les agriculteurs contre les taxes et "l'agri-bashing"

Pression fiscale, "agri-bashing", rémunération des agriculteurs : le monde paysan, lui aussi en colère, s'apprête dès ce lundi à interpeller les autorités par des actions dans toute la France, calibrées de façon à éviter l'amalgame avec les "gilets jaunes".

Le gouvernement a bien tenté de rassurer les agriculteurs, mais en vain semble-t-il. Après avoir annoncé, en raison du mouvement des "gilets jaunes", un report de l'ordonnance de la loi Alimentation prévoyant un relèvement du seuil de revente à perte et encadrant les promotions, le ministère de l'Agriculture a indiqué vendredi que ce texte, destiné à redonner du revenu aux agriculteurs, serait présenté au conseil des ministres du 12 décembre. Mais la FNSEA, syndicat majoritaire, et les Jeunes agriculteurs ont maintenu l'appel à manifester, tout en saluant "une avancée importante dans la mise en oeuvre des états généraux de l'alimentation". Cette mobilisation répond plus largement à une volonté des agriculteurs de dénoncer le dénigrement systématique dont ils estiment être la cible, notamment pour leur usage de pesticides.

Les perturbations près de chez vous

Bretagne : les gilets jaunes sont présents aux points de barrages habituels ce lundi matin.

les gilets jaunes sont présents aux points de barrages habituels ce lundi matin. Châteauroux

Gironde

.