Gilets Jaunes : manifestation de nouveau interdite ce samedi à Toulouse

Compte tenu de l'urgence sanitaire et de l’interdiction de tout rassemblement sur la voie publique de plus de 10 personnes, les manifestations de Gilets Jaunes ne seront pas autorisées samedi 30 mai à Toulouse. Le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot avait déjà interdit les rassemblements samedi dernier, le 23 mai. Des petits groupes s'étaient quand même rassemblés dans le centre ville, avant d'être dispersés. 13 personnes avaient alors été verbalisées pour non respect de l’arrêté préfectoral.

Ce week-end, toute personne manifestant dans la zone d’interdiction s’exposera à une amende de 135 €. Le dispositif policier a été renforcé par des "forces mobiles". Par ailleurs, la préfecture interdit sur Toulouse le transport de carburant par bidon, le transport d'armes de chasse et de munitions, la vente le transport ou l'utilisation de produits dangereux, feu d'artifices, pétards ou fumigènes.

Le préfet en appelle à la responsabilité et au calme de chacun.