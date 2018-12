Gilets jaunes : manifestation sous tension à Nancy, plusieurs interpellations

Nancy, France

Manifestation sous tension ce samedi après midi à Nancy pour l'acte VI des gilets jaunes. Pour le troisième week-end d'affilée, des centaines de manifestants se sont donné rendez-vous en centre-ville, et on défilé de manière désordonnée. Quelques échauffourées ont eu lieu notamment près de la place Stanislas, la police et les gendarmes mobiles ont du charger et tirer des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser des manifestants. Certains commerçants ont fermé le rideau.

Plusieurs interpellations

Dans l'après-midi, au moins cinq personnes ont été interpellées indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle, des personnes ayant fait usage de frondes ou tiré des projectiles sur les forces de l'ordre. Des agitateurs "en dehors" du mouvement des gilets jaunes, selon la préfecture. Un policier a été légèrement blessé et une voiture de police municipale dégradée.