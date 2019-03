Gilets jaunes : marche citoyenne à Meaux pour parler problématiques locales et redorer l'image du mouvement

Meaux, France

À Paris, samedi de mobilisation des gilets jaunes inédit en ce 23 mars. Le premier depuis le tour de vis sécuritaire du gouvernement après les violences et saccages du 16 mars dernier. Interdiction de manifester - sous peine de 135 € d'amende - sur l'avenue des Champs-Elysées et dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l'Assemblée nationale... Un acte 19 des gilets jaunes également marqué par la mobilisation des militaires de l'opération Sentinelle pour protéger certains bâtiments.

En Seine-et-Marne, un groupe de gilets jaunes appelé Les Irréductibles ne se rendra pas dans la capitale ce samedi 23 mars. Mais à la place, ils manifesteront dès 10h à Meaux, en rassemblant autour d'eux d'autres sections seine-et-marnaises de gilets jaunes. Une marche citoyenne qui partira du lycée Pierre-de-Coubertin, avant de passer par la mairie.

Des problématiques locales abordées

Cette manifestation, résolument pacifique et imaginée bien avant les affrontements marquants de samedi dernier, a tout de même l'objectif de réhabiliter l'image des gilets jaunes, ternie à cause des débordements de la semaine passée, et de se démarquer, en quelque sorte, des rassemblements parisiens. "On voulait vraiment se différencier, déjà, en qualifiant cet événement de marche et non manifestation", détaille Claire, une des Irréductibles croisés la veille au parc du Pâtis, où sera organisé un pique-nique en fin de parcours. Elle et ses quatre autres collègues gilets jaunes sont sur la défensive au début de notre rencontre, "excédés" par "les amalgames" qui auraient été commis selon eux par "certains médias" le 16 mars.

Les gilets jaunes du Nord 77 sont parmi les premiers, à l'échelle du mouvement en France, à s'être mobilisés. - DR

Mais rapidement, le ton s'apaise dès qu'on les questionne sur le but réel de cette marche citoyenne dans la cité meldoise. "Il s'agit de se réunir avec les autres associations de gilets jaunes de Seine-et-Marne mais aussi des départements alentours pour débattre avec la population de _problématiques locales_, explique Claire. Je pense notamment au projet de la décharge Terzéo, qui va accueillir les déchets du Grand Paris dans le Pays de Meaux et dont nous ne voulons pas, ou encore au CDG Express, cette ligne directe entre Paris et Roissy dont les habitants du 77 ne profiteront pas alors que dans le même temps, il n'y a aucun travaux de prévu sur nos lignes de trains qui en auraient bien besoin..."

Des thématiques qui pourraient "davantage faire bouger les gens" et redonner un second souffle au mouvement "car on sent que le mot gilet jaunes fait peur", reconnaît Claire. L'acte 18 du 16 mars est passé par là. "On y était, on a vu ce qu'il s'est passé là-bas, confie la trentenaire, à son compte après une reconversion professionnelle. Il va falloir que l'on discute entre nous des suites à donner par rapport à Paris, est-ce que l'on va continuer à y aller, va-t-on essayer de faire autre chose ? On n'est pas encore fixé, même si je pense qu'il faudra y retourner, car c'est le point névralgique des gilets jaunes. On n'avait pas prévu que l'acte 18 soit dans un tournant de violence de la sorte. La cassure est assez importante. _Clairement, il y a un après-16 mars_. L'armée qui arrive, les amendes, les interdictions de manifester... C'est vrai que ça donne à réfléchir."

Montrer que les gilets jaunes ne sont pas de dangereux criminels (Fabien, un des Irréductibles Gilets Jaunes)

Mais la jeune femme espère que la foule sera au rendez-vous, pour continuer le combat des gilets jaunes. "Si c'est le cas, il va falloir réussir à garder ces citoyens auprès de nous, pour leur prouver l'étendue et la valeur de notre action", souffle Claire. Même discours pour Fabien. Ce salarié, père de famille, est un autre Irréductible à l'initiative de la marche citoyenne de ce samedi. "L'idée de cette journée, c'est de réunir des gens qui ont une mauvaise image de nous et leur montrer que les gilets jaunes ne sont pas de dangereux criminels comme on veut bien nous le faire entendre", avance-t-il.

Monique, maman de six enfants "et deux petits-enfants" et elle aussi Irréductible, abonde : "L'impact recherché sur cette marche, c'est d'amener la population à connaître les gilets jaunes de son secteur. On n'a jamais vraiment organisé d'actions sur Meaux et son centre. Les gens qui ne sont pas sur Facebook et qui ne consultent pas nos pages ne peuvent pas avoir accès à nos actions. C'est ce côté positif que l'on veut faire ressortir. C'est de cette manière que l'on va pouvoir informer les habitants et tenter de rallier à notre cause. _Leur cause, au final_."

Faire comprendre les revendications aux familles

Attirer des familles, c'est l'autre but du mouvement meldois selon Fabien : "Mes enfants, qui ne me voient jamais à la maison parce que je suis gilet jaune, que je rentre tard le soir parce que j'assiste à des réunions et que je vais manifester sur Paris, ils ne comprennent pas forcément. Cette marche citoyenne qui se veut familiale va permettre de montrer à nos enfants, à nos familles, nos revendications et ce pourquoi on se bat. Le tout dans un esprit festif, avec un pique-nique à la fin. Pour montrer qu'un gilet jaune, ça peut être n'importe qui, un papa, une maman, un papy, une mamie, qui est conscient de ce qui se passe pour leur avenir."

Cette première marche du genre des Irréductibles, Fabien souhaite qu'elle "ne soit pas la dernière. Il faut continuer à montrer qu'on est présent, pacifiquement, pour nos revendications". Les organisateurs espèrent attirer entre 1 500 et 3 000 personnes à Meaux pour l'occasion.