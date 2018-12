Gilets jaunes - Marche pour le climat : plusieurs milliers de personnes dans les rues de Bordeaux

Une double manifestation se déroule ce samedi dans le centre-ville de Bordeaux. La mobilisation est forte. Pour l’instant, et contrairement à la semaine dernière, aucun incident n’est à déplorer.

A Bordeaux, la mobilisation des Gilets jaunes est plus forte que samedi dernier.

Bordeaux, France

Les deux cortèges pont commencé à se rassembler à partir de 13h à une centaine de mètres l’un de l’autre. Les Gilets jaunes ont pris possession de la place de la Bourse alors que ceux qui marchent pour le climat étaient réunis de l’autre côté des voies du tram, au miroir d’eau.

Quatrième samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes bordelais avec un rendez-vous fixé place de la Bourse. © Radio France - Camille Huppenoire

Après une prise de parole appelant à une manifestation pacifique et une Marseillaise, de nombreux Gilets jaunes se sont agenouillés, les mains derrière la tête, en soutien aux lycéens interpellés cette semaine à Mantes-la-Jolie.

#Gironde Place de la Bourse, à #Bordeaux, les #Giletsjaunes miment la posture des lycéens interpellés à Mantes-la-Jolie. Le cortège devrait s’élancer vers 14h30. pic.twitter.com/Aog3fkhUxR — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 8, 2018

1500 d’entre eux se sont élancés en direction de la Porte de Bourgogne où ils ont croisé la manifestation étudiante partie un peu plus tôt de la place de la Victoire. Et les rangs du cortège ont gonflé au fur et à mesure que d'autres manifestants arrivaient.

Partis de la place de la Victoire, les étudiants ont rejoint le cortège des Gilets jaunes. © Radio France - Camille Huppenoire

Jean-Luc Mélenchon marche pour le climat

Jean-Luc Mélenchon a rejoint la marche pour le climat vers 14h. Le leader de la France Insoumise participait auparavant à la séance de clôture de la convention de son mouvement au parc des expos de Bordeaux-Lac. Devant la presse, il a refusé d’appeler les manifestants au calme. « Je n’ai pas l’intention de faire le chien de garde » a-t-il expliqué.

A 14h45, un millier de marcheurs pour le climat ont quitté le miroir d'eau et ont longé la Garonne dans le sens opposé à celui des Gilets jaunes. Le cortège doit ensuite remonter le cours de la Martinique pour revenir vers la place Gambetta.

Pey Berland et Gambetta très surveillés

Une semaine après la flambée de violence qui avait secoué le centre de Bordeaux, le dispositif policier est impressionnant, notamment sur la place Pey Berland où les cars de CRS ainsi que deux véhicules blindés sont alignés devant l’entrée de l’hôtel de ville. Des cars de CRS également positionnés en haut du cours de l’Intendance. En fin de matinée, le Préfet de Gironde Didier Lallement s’est rendu sur place pour rencontrer les policiers. Depuis le début d'après-midi, un hélicoptère de la gendarmerie survole le centre-ville.

2 blindés de la gendarmerie déployés à l'hôtel de ville à #bordeaux en marge des manifestations #peyberland#hoteldevillepic.twitter.com/uzi8FegjB6 — Julien Vanelian (@JulienVanelian) December 8, 2018