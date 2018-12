Gilets jaunes : masque à gaz et vignette 75, ces manchois qui (re)partent manifester à Paris

Saint-Lô, France

Antoine était déjà sur les Champs-Elysées samedi dernier. Cette fois, il revient équipé : "C'était l'anarchie la semaine dernière, ça volait de tout les bouts. On était pas venus pour se battre mais on en a quand même pris plein la gueule", explique le jeune manchois.

J'ai le masque à cartouche, avec des lunettes avec des joints bien serrés, pour éviter les lacrymos. On avait déjà le tour de cou samedi dernier, mais là j'ai pris le masque en plus"

"Samedi dernier, on est venus à sept avec des copains. On n'a rien cassé, mais on s'est fait gazer comme tout le monde. Alors, quand il y avait des barricades à reconstruire pour se protéger du canon à eau des CRS, on a donné un coup de main", raconte Antoine.

Pourquoi retourner à Paris ? "Il n'y a que là-bas qu'on a de l'impact"

Et s'il n'y avait que les lacrymo... mais en plus, son groupe de copain y a perdu une voiture. "On était venus dans la voiture d'un copain, mais on a retrouvé les vitres fracassées sur le parking. Il y avait des grosses bagnoles autour, je suis sûr qu'ils ont été casser la nôtre parce qu'on avait des plaques du 14", explique-t-il.

Pour ce samedi, j'ai acheté des vignettes 75 pour coller sur le 14 de nos plaques, comme ça, on passera pour des parigots !"

Mais pourquoi le jeune homme tient-il autant à retourner manifester à Paris, malgré les violences de la semaine dernière ? Le filtrage sur l'avenue, les contrôles d'identités, "on verra bien dit-il".