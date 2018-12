Gilets jaunes : "on ne va pas dans une manifestation encadrée par des casseurs", affirme le préfet de Loire-Atlantique

Claude d'Harcourt était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin. Le préfet de Loire-Atlantique adresse un message ferme aux gilets jaunes après la manifestation de samedi à Nantes, émaillée d'incidents : "on ne va pas dans une manifestation qui est encadrée par cent casseurs !"

Nantes, France

Invité en direct sur France Bleu Loire Océan ce lundi matin, Claude d'Harcourt est longuement revenu sur les trois manifestations du samedi 8 décembre dans le centre-ville de Nantes (la mobilisation des gilets jaunes, la "marche pour le climat" et le cortège "des luttes" à l'appel de la CGT). Pour le préfet de Loire-Atlantique, en poste depuis le 28 novembre, le dispositif policier mis en place samedi à Nantes était "parfaitement proportionné".

Le préfet a tenu un discours de fermeté : _"je veux redire solennellement qu'_on ne va pas dans une manifestation qui est encadrée par des casseurs ! Il y avait cent casseurs à peu près devant ces manifestations. Et quand je vois que certaines personnes y vont alors qu'elles ont des crises d'asthme ou qu'elles ont des problèmes cardiaques, je dis non, n'allez pas dans ces manifestations ! Nous vous écouterons, nous dialoguerons, mais ne vous mêlez pas à ce type de manifestations."

Il y avait cent casseurs" à Nantes samedi

Rappelons que ces manifestations du 8 décembre ont été émaillées d'incidents à Nantes : cinq policiers et trois manifestants ont été légèrement blessés. Et dix-sept personnes ont été interpellées, dont quinze placées en garde à vue. Quel est leur profil ? Ce sont principalement "des casseurs, des habitués de ce type de manifestations", répond le préfet de Loire-Atlantique, qui estime que "cela montre _le discernement avec lequel les forces de l'ordre sont intervenues._"

Nous pouvons être fiers du comportement des forces de l'ordre" (Claude d'Harcourt)

Interrogé sur la comparaison avec d'autres manifestations qui avaient donné lieu à des violences ces dernières années à Nantes ou à ce qui s'est passé samedi dans d'autres villes comme Bordeaux, Claude d'Harcourt, affirme que "la situation a été maîtrisée. Mais c'était difficile pour les forces de l'ordre avec trois manifestations en même temps. Je veux rendre hommage aux policiers et gendarmes, ils ont garanti la paix à nos concitoyens, nous pouvons être fiers du comportement des forces de l'ordre quand elles agissent comme elles ont agi."