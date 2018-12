Gilets jaunes : nouvelle journée de mobilisation ce samedi dans l'Eure et en Seine-Maritime

Nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes ce samedi dans l'Eure et en Seine-Maritime. Plusieurs normands ont décidé de rejoindre Paris pour manifester sur les Champs-Elysées.

Les gilets jaunes restent mobilisés dans l'Eure et en Seine-Maritime deux semaines après le début du mouvement partout en France. Ils continuent de dénoncer la hausse du prix du carburant mais plus globalement la baisse du pouvoir d'achat et la difficulté pour un grand nombre de boucler les fins de mois.

La mobilisation se poursuit ce samedi dans la région. Des gilets jaunes ont aussi décidé de rejoindre Paris pour participer à une nouvelle manifestation sur les Champs-Elysées. Une mobilisation qui inquiète les responsables de la Banque alimentaire. Ils ont peur que le mouvement des gilets jaunes perturbe leur collecte annuelle.

Dans l'Eure et en Seine-Maritime, plusieurs blocages gênent la circulation ce matin.

En Seine-Maritime

La participation est identique à la semaine dernière. Seule la répartition des manifestations est différente. Les gilets jaunes ont décidé de se masser en priorité aux abords des centres commerciaux, plutôt que sur les ronds-points.

Il y a du monde à Barentin au niveau du rond point de Mc Donald où plus d'une centaine de gilets jaunes a installé un barrage filtrant. Des groupes essaient de forcer l'entrée dans le centre commercial proche de la zone. La gendarmerie est sur place pour les en empêcher.

Ce matin, c'était le rond-point du Carrefour de Barentin qui était bloqué. Les pompiers étaient sur place pour éteindre plusieurs feux de palettes. Les manifestants présents ont été invité à quitter les lieux par la gendarmerie et se sont donc déplacés sur le rond point du Mc Donald. La circulation a désormais repris normalement sur le rond-point du Carrefour.

Autre zone sensible, à Tourville-la-Rivière où l'accès à l'axe principal de la zone commerciale est bloqué, côté A13. Les manifestants ont refusé tout dialogue avec les autorités. Les gendarmes sont donc très présents sur cette zone avec un escadron de gendarmerie supplémentaire.

À Rouen, une manifestation de la CGT est prévue à 14h30 devant la mairie de Rouen. Le syndicat qui veut s'associer à la lutte des gilets jaunes défilera jusqu'au Palais de Justice.

Dans la métropole rouennaise, les ronds-points des Vaches, du Zénith et de la Motte sont à nouveau occupés. Mais la participation est un peu moins forte.

Au Havre, près de 180 personnes marchent autour de l'hôtel de ville. Il y a également un barrage filtrant dans les deux sens aux abords du stade Océane. Un barrage, que la préfecture de Seine-Maritime souhaite lever rapidement.

Un barrage filtrant a également été constaté à Gournay-en-Braie.

À 10h30, la préfecture a annoncé sur nos antennes que les autoroutes, les ponts et les grands-axes sont pour le moment accessibles sans difficultés.

Dans l'Eure

A Bourg Achard, la circulation est bloquée au croisement de la D313 et la D313E indique la préfecture.

À Pont-Audemer, sur la RD 675, un grand rassemblement de gilets jaunes est en cours.

À Fleury-sur-Andelle, les gilets jaunes se sont positionnés sur le rond-point Val Aux Biches, et incitent les automobilistes à ralentir.

À Caër, un groupe est toujours présent sur le rond-point du Leclerc sur la route d'Evreux.

Sur le rond point de la Malouve à Bernay, sur le rond-point de la lune à Brionne, sur le rond-point des Quatre Routes à Sainte-Colombe-près-Vernon et sur le rond-point des Anglais à La Madeleine-de-Nonancourt les gilets jaunes manifestent également.

À Fouqueville, les gilets jaunes occupent le croisement de la RD 840 et 81.

À la mi-journée, la préfecture de l'Eure annonce que la circulation est également perturbé à La Heuniere, Gisors, Verneuil-sur-Avre, Saint-André-De-L'Eure, Gaillon, Igoville et Carsix. Des rassemblements sont également en cours à Heudebouville (sur l'aire de covoiturage), Beuzeville, Conches-En-Ouche, Damville.

La mobilisation des jaunes en images