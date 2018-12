DIRECT : Encore des incidents violents pendant la manifestation des gilets jaunes à Tours samedi 1er décembre

Indre-et-Loire, France

Les gilets jaunes de retour sur le terrain ce samedi, pour l'Acte 3 de la mobilisation contre les hausses des taxes. Des rassemblements ont lieu ce samedi dans plusieurs points du département.

A 15H45

Il y aurait plusieurs blessés : selon plusieurs témoins, un homme aurait perdu une main en tentant de renvoyer une grenade assourdissante lancée par les CRS. L'information est confirmée par les pompiers qui sont sur place.

Des centaines de gilets jaunes sont toujours repliés dans l'avenue de Grammont, et observent de loin. Beaucoup se disent scandalisés par la tournure des évènements : "Je suis venu avec mes enfants, ça me fait flipper de voir qu'on ne peut plus manifester dans ce pays", "on est en dictature, Macron démission".

"C'était une manif pacifique et ce sont les CRS qui sont rentrés dans le tas". Une manifestante

#Tours#giletsjaunes Les CRS tentent toujours de disperser les gilets jaunes place Jean Jaurès. pic.twitter.com/rGeBROkB0d — Simon Soubieux (@SimonSoubieux) December 1, 2018

A 15H30

Un jeune homme touché par un tir de flashball à la jambe est aidé par des gilets jaunes © Radio France - Simon Soubieux

Comme samedi dernier, la plupart des magasins de la place Jean Jaurès ferment leurs rideaux © Radio France - Simon Soubieux

Depuis plus d'une heure, les CRS font face à plusieurs centaines de gilets jaunes (sans doute plus de 500 personnes, selon l'estimation de notre journaliste sur place). Après un début de manifestation dans le calme, tout a dérapé quand les gilets jaunes ont voulu entrer dans la rue Nationale. Les forces de l'ordre ont envoyé des gaz lacrymogènes. Les gilets jaunes reculent, mais ne dispersent pas : ils battent en retraite quelques minutes dans l'avenue de Grammont, puis se rapprochent dès que le gaz se dissipe. Pour l'instant, il n'y a pas d'affrontement à proprement parler, même si quelques jeunes casseurs envoient des bouteilles et d'autres objets sur les policiers, qui répliquent à coup de flashball.

#Tours#giletsjaunes Malgré l’intervention des CRS, plusieurs centaines de gilets jaunes sont encore présents place Jean Jaurès. pic.twitter.com/oS2BLvcymj — Simon Soubieux (@SimonSoubieux) December 1, 2018

La place Jean Jaurès noyée sous les gaz lacrymogènes, à 15H © Radio France - Simon Soubieux

A 14H45

#Tours#giletsjaunes Des gazs lacrymogènes sont lancés pour la quatrième fois par les CRS.

Les gilets jaunes ne semblent pas vouloir partir. pic.twitter.com/bA27nVAtdt — Simon Soubieux (@SimonSoubieux) December 1, 2018

Comme prévu, plusieurs centaines de gilets jaunes se sont retrouvés en centre ville de Tours vers 14H. Ils ont commencé à défiler depuis la gare de Tours et la place Jean Jaurès dans une ambiance sereine. En revanche, quand le cortège a voulu remonter la rue Nationale, les forces de l'ordre ont lancé des lacrymogènes. Le climat est tendu, depuis.

#Tours#giletsjaunes Les gilets jaunes font face aux CRS en chantant la Marseillaise pic.twitter.com/CxYtwEuzFF — Simon Soubieux (@SimonSoubieux) December 1, 2018

#Tours#giletsjaunes Les forces de l’ordre tentent d’évacuer mes gilets jaunes place Jean Jaurès pic.twitter.com/aYLMx5CloK — Simon Soubieux (@SimonSoubieux) December 1, 2018

La manifestation de plusieurs centaines de gilets jaunes a débuté dans le calme, à 14H, devant la gare de Tours © Radio France - Simon Soubieux

A 12H30

La situation a peu évolué par rapport au début de matinée. La Préfecture d'Indre-et-Loire indique qu'il y a eu des tentatives d'instaurer des péages gratuits sur l'A10 à Sainte-Maure-de-Touraine et Monnaie, ainsi que sur l'A85 à Chinon. A chaque fois, les quelques dizaines de manifestants ont été délogés quelques minutes après leur arrivée, sans qu'il n'y ait d'incident avec les forces de l'ordre.

Il y a par ailleurs des rassemblements à Loches, Chateau-Renault et Parçay-Meslay.

Le principal rassemblement de cette 3ème journée de mobilisation en Indre-et-Loire débute à 14H. Les gilets jaunes sont appelés à se retrouver devant la gare pour une mobilisation "pacifique", comme indiqué dans le communiqué diffusé sur la page Colère 37.

A 10 h30

Selon la préfecture, les gilets jaunes commencent à se réunir à Loches, Chinon, Chateau-Renault et Parçay-Meslay. Une vingtaine de manifestants sont présents sur chaque lieu de rassemblement.

A Sainte-Maure-de-Touraine, certains tentent de lever les barrières de péages sur l'A10, pour mettre en place une opération de gratuité de l'autoroute. La préfecture rappelle que les forces de l'ordre interviendront en cas de blocage ou de levée de barrières.

Ce samedi-après midi, les gilets jaunes du département sont appelés à un rassemblement à 14 heures au niveau de la gare de Tours, selon le groupe Facebook Colère 37. Un appel à une mobilisation "pacifique", alors que le centre-ville a été secoué par de violents affrontements vendredi entre lycéens et forces de l'ordre. Samedi dernier déjà, 12 personnes avaient été blessées en marge de la manifestation des gilets jaunes.