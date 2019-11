Gilets jaunes: où a-t-on prévu de se mobiliser ce week-end dans le Territoire de Belfort ?

Territoire de Belfort, France

Samedi 16 novembre, le mouvement des Gilets Jaunes célèbre son premier anniversaire. Un an après, il mise sur une opération « retour aux sources ». Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels invitent "à réinvestir les ronds-points". C’était là qu'avait démarré la contestation en novembre 2018 avec la crainte, un an après, de mobiliser nettement moins que l'an dernier.

Au moins deux rassemblements

Dans le Territoire de Belfort, a priori, il ne devrait y avoir que deux endroits de mobilisation ce week-end : à Morvillars dimanche et à Trévenans ce samedi. Partout ailleurs, l'heure ne semble plus vraiment à la mobilisation comme vous l’avez peut-être constaté en faisant le tour des ronds-points.

A Menoncourt, il n’y a plus aucune trace de la cabane des gilets jaunes sur le rond-point des Errues. C’était pourtant l'un des lieux où la mobilisation avait été la plus visible. Les Gilets Jaunes s'y faisaient même appeler les "erruductibles".

La cabane de Morvillars détruite

A Trévenans, la cabane des Gilets Jaunes existe toujours en face du Conforama. Certains auraient prévu de s'y retrouver samedi pour la date anniversaire. Du côté de Morvillars, la maisonnette qui avait été construite au bord de la nationale 1019 a été rasée ces derniers jours, avec l'accord des gilets jaunes.

La cabane des gilets jaunes de Morvillars au bord de la N1019 avant et après sa destruction. © Radio France - Jonathan Landais / William Gay Costa

Une autre cabane, plus grande, vient d'apparaître à l'entrée du village, sur un terrain privé. On n'y croise plus grand monde reconnaît l'un d'entre eux... "Beaucoup restent encore gilets jaunes dans l'esprit mais ils ne viennent plus" admet-il.

La nouvelle cabane des gilets jaunes à Morvillars. © Radio France - William Gay Costa

L'engouement des débuts peut-il revenir ? Certains l'espèrent. A l'entrée de la cabane de Morvillars, on peut voir ce panneau où il est écrit : "Centre de recrutement des Gilets Jaunes".

Certains gilets jaunes terrifortains auront pourtant une excuse : quelques-uns ont pris la route vendredi pour rejoindre la manifestation organisée samedi 16 novembre à Paris.