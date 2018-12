Gilets jaunes : les blocages attendus ce week-end dans la Loire

Troisième week-end de mobilisation des gilets jaunes. De nombreuses actions sont en cours dans la Loire et la Haute-Loire ce samedi. Une cinquante de Roannais ont rejoint les manifestations à Paris. Le point sur les manifestations de la journée.

Loire, France

Roannais

Opération péage ouvert à Balbigny. A Mably une centaine de gilets jaunes se sont retrouvés devant la zone commerciale. Trois barrages filtrants se poursuivent à Villemontais, Perreux et Vougy.

Une cinquantaine de Roannais sont arrivés à Paris vers 7 h ce matin. Les rassemblements sont prévus aux abords des Champs Elysées.

►►► Tensions sur les Champs-Elysées, calme en région : suivez la mobilisation des "gilets jaunes" ce samedi

Ondaine

Ce matin, 400 gilets jaunes se sont retrouvés à Firminy au rond point boulevard fayol, à deux pas du centre Leclerc. Des gilets jaunes venus de Monistrol ont rejoint un cortège et ont pris la direction de la mairie de Firminy, place du Breuil.

Saint-Etienne

La mobilisation se poursuit sur la zone commercial de Monthieu et celle d'Auchan Villars sur la D201.

Sur l'A72, plusieurs péages ouverts à Veauchette et St Germain Laval.

Un grand rassemblement est prévu à 14 h à Saint Etienne devant la préfecture. Les gilets jaunes de Firminy et du Gier devraient rejoindre ceux de Saint-Etienne. Le cortège pourrait ensuite aller vers Centre 2.

Gier

Sur l'A47 dans le sens Lyon-Saint-Étienne, à hauteur de La Grand-Croix le blocage se poursuit sur l'aire du Pays du Gier. Une centaine de gilets jaunes a bloqué l'accès à la station service. Les poids-lourds sont arrêtés.

Haute-Loire

Des rassemblements sont en cours au Puy et à Brioude au rond-point de la Limagne. Évitez les secteurs d'Aiguilhe et des centres-villes du Puy et de Brioude. 2000 personnes sont réunis.

A noter un rassemblement nouveau à Langeac (giratoire de l’avenue d’Auvergne) sur la RD 585

Les rassemblements habituels sans blocages : le giratoire des Grangers (Saint-Just-Malmont), le giratoire de la Chomette (Monistrol-sur-Loire), le giratoire Carrefour Market (Tence), le giratoire Lachamp (Blavozy), le giratoire point de Lamothe (Brioude), le giratoire Limagne/Flageac (Cohade)