Gilets jaunes : pas de pénurie de carburant en Nouvelle-Aquitaine selon la préfecture

Bordeaux, France

"La situation des stations services sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine ne laisse présager aucun risque de pénurie. En effet, les stocks sont suffisants dans les dépôts et l’approvisionnement de carburants fonctionne normalement". C'est le texte du communiqué publié ce mardi par la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces dernières heures, un nombre de plus en plus important de station-services se retrouvent en rupture de carburant, à cause des blocages des dépôts pétroliers par le mouvement des Gilets jaunes. C'est la Bretagne qui est la région la plus touchée. Au total, 545 stations seraient en rupture selon le site participatif monessence.fr. Selon ce site, et malgré les affirmations de la préfecture, quelques stations de la région connaîtraient tout de même des ruptures de stock. Al'image des Carrefour Market de Bordeaux Caudéran et de Créon en Gironde.