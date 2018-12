"Gilets jaunes" : péage gratuit près d'Albertville et opération escargot sur la route des stations

Savoie, France

Les "gilets jaunes" sur la route des vacanciers de Noël, en Pays de Savoie. Une opération péage gratuit est organisée par une cinquantaine d'entre eux à Saint-Hélène-sur-Isère (Savoie), le péage avant d'arriver à Albertville sur l'A43. Quatre barrières sont levées sur la dizaines de voies que compte cette gare de péage.

D'autres "gilets jaunes", une vingtaine de voitures, ont lancé une opération escargot entre Albertville et Moutiers ce qui créée des ralentissements sur la route nationale 90. Cet axe, qui dessert Moutiers puis redirige vers les stations de la Tarentaise et de la Vanoise (Tignes, Val d'Isère, Courchevel, Les Menuires, Méribel, etc.) pourrait bien se retrouver boucher et empêcher ou au moins ralentir l'accès des vacanciers aux stations.

Au total 45.000 véhicules sont attendues en Tarentaise et en Vanoise, en direction des stations de ski. La plus grosse vague d'automobilistes est attendue logiquement pour ce samedi, entre 10 heures et 18 heures, avec des pics de circulation à 11 heures puis à 14 heures et 15 heures.