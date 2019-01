"Gilets jaunes" : plus de 300 personnes défilent à Dax et Mont-de-Marsan

La mobilisation des "gilets jaunes" continue dans les Landes. Quelques 200 personnes ont défilé à Dax ce samedi et 120 à Mont-de-Marsan lors de l'acte 11 de ce mouvement.

Landes, France

Comme tous les samedis depuis le 17 novembre, des "gilets jaunes" se sont rassemblés dans les Landes. Ils étaient 200 à manifester ce samedi matin à Dax, selon la police, et 120 l'après-midi à Mont-de-Marsan, selon un décompte de France Bleu Gascogne. Plus de 300 personnes ont donc défilé, au total, à Dax et à Mont-de-Marsan.

A Dax, les "gilets jaunes" se sont réunis au parc des arènes, avant de défiler dans le centre-ville. A Mont-de-Marsan, les manifestants ont également parcouru le centre-ville : au départ des arènes, ils se sont ensuite rendus place Pancaut, place du général Leclerc (où se trouve la mairie), place Saint-Roch puis ont fait le tour plusieurs fois, à pied, du rond-point de la place Jean Jaurès.

Une chaîne humaine prévue dimanche

Cet acte 11 des "gilets jaunes" intervient à la veille de l'organisation dimanche d'une chaîne humaine qui doit, en théorie, traverser toute la côte ouest de la France, de Hendaye jusqu'à Versailles, où quatre autres chaînes humaines doivent converger en parallèle. Dans les Landes, les organisateurs espèrent mobiliser 50 000 personnes, se tenant la main, pour pouvoir couvrir les 140 kilomètres reliant le nord du sud du département.

La manifestation a été déclarée à la préfecture des Landes. La chaîne humaine doit, c'est l'espoir des organisateurs, passer par les routes suivantes :