Gilets jaunes : un dispositif jamais vu samedi à Paris pour encadrer les manifestations

Les Gilets jaunes veulent défiler à Paris de République à La Madeleine et se rassembler à République mais aussi aux Champs-Elysées. A ce jour, plus de 4.000 policiers sont mobilisés pour sécuriser ces actions, indique Grégory Joron délégué national du syndicat Unité SGP Police CRS.

Paris, France

Pour encadrer les nouveaux rassemblements de gilets jaunes ce samedi à Paris, la mobilisation des forces de l'ordre s'annonce exceptionnelle. D'après nos informations, avec au moins 4.000 personnes sur le terrain, elle va même atteindre un niveau historique.

Car du côté des gilets jaunes, les appels à manifester dans Paris sont très suivis. Sur Facebook, ils sont des milliers à se donner rendez-vous sur les Champs-Elysées. Plus de 130.000 personnes se disent déjà intéressées par cet événement sur le réseau social.

Selon le ministère de l'Intérieur, une demande pour un rassemblement samedi place de la République a été déposée ainsi qu'une demande pour un défilé de La Madeleine à la place de la République.

A ce jour en revanche, aucune demande n'aurait été faite pour les Champs-Elysées et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, conseille aux auteurs de ces appels de se faire connaître afin "d'identifier un lieu et un itinéraire permettant d'organiser ou d'encadrer les rassemblements".

57 unités de CRS déployées dans Paris

Pour faire face à cette mobilisation des Gilets jaunes, les autorités pourraient envisager de boucler tout le secteur des Champs-Elysées. C'est ce que demandent les policiers notamment du syndicat Unité SGP Police CRS qui veulent éviter les débordements de samedi dernier.

Pour l'instant, 57 forces mobiles sont prévues dans Paris soit plus de 4.000 hommes, indique Grégory Joron, délégué national du syndicat Unité SGP Police CRS. Un dispositif supérieur à celui déployé pour encadrer la grande manifestation après les attentats de Charlie Hebdo. Et d'après nos informations, il n'est pas exclu que la Préfecture de Police en demande davantage.

Boucler les Champs -Elysées, c'est possible

On sait comment sécuriser des secteurs, affirme Grégory Joron. "On l'a fait sur des fans zones pour l'Euro de football, sur le Champs de Mars, on le fait pour les accès aux stades ou d'autres grands événements. Je pense que c'est largement possible surtout si tous les moyens sont mis pour tendre à ça".

Il faut aussi fermer toutes les sorties de métro qui sont sur les Champs-Elysées afin de boucler l'avenue, une mesure "indispensable pour éviter de revivre les scènes qu'on vécues nos collègues et les Gilets jaunes pacifiques la semaine dernière" ajoute Grégory Joron.

Les policiers souhaiteraient faire des contrôles avant les manifestations

Les renseignements, les caméras de surveillance dans les transports permettraient, selon Grégory Joron, de contrôler ceux qui sont soupçonnés d'être des casseurs. Ceux qui transportent des armes, burins, machettes, et qui sont souvent déjà connus des forces de l'ordre, pourraient être stoppés avant qu'ils arrivent sur les lieux des manifestations, explique Grégory Joron. Cette prévention pourrait permettre "d'éviter les confrontations qui durent sept heures comme samedi dernier", ajoute-t-il.

Gregory Joron rappelle que le week-end dernier a été très éprouvant. Les CRS sont fatigués, dit-il, cela fait des mois qu'ils enchaînent les missions.