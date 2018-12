Gilets jaunes : plusieurs matches de Ligue 1 de nouveau reportés ce week-end

Comme la semaine précédente, la 18e journée de Ligue 1 est de nouveau perturbée par le mouvement des "gilets jaunes" ce week-end. Nantes-Montpellier, Caen-Toulouse et Nice - Saint-Etienne ont été reportés. La préfecture de police a également demandé le report de Marseille-Bordeaux.

C'est une des conséquences du mouvement des "gilets jaunes" : la 18e journée de Ligue 1 est tronquée comme le week-end dernier "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions", a annoncé mercredi la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Au moins trois matches reportés

Trois matches prévus ce week-end ont d'ores et déjà été reportés : Caen-Toulouse, Nantes-Montpellier et Nice-Saint-Etienne.

Pour cette dernière rencontre, les autorités et la LFP étudient "la possibilité d'une organisation de Nice-Saint-Etienne le dimanche à 17h00", au lieu de vendredi à 20h45, "afin d'éviter un report à une date ultérieure" car les deux clubs comptent déjà un match reporté de la 17e journée.

Marseille-Bordeaux menacé

Pour l'heure, seules six affiches sont maintenues à la date prévue : une samedi à 17h, Dijon-Paris, deux samedi à 20h,Amiens-Angers et Reims-Strasbourg et trois dimanche : Lyon-Monaco à 13h, Nîmes-Lille à 15h, Guingamp-Rennes à 17h.

Prévu dimanche soir à 21h, le match Marseille-Bordeaux est lui aussi menacé. En effet, le préfet de police a demandé mercredi le report de cette affiche.

"Entre gilets jaunes, plan Vigipirate urgence attentats et les manifestations prévues à Marseille, on ne pourrait pas assurer la sécurité de la rencontre", a-t-on expliqué à la préfecture de police.