Gilets jaunes : plusieurs milliers de manifestants à Bordeaux pour l'acte 13

Bordeaux, France

Treizième samedi en jaune pour Bordeaux, une des villes affichant la plus forte mobilisation de gilets jaunes depuis plus de deux mois. Pour cet acte 13 du mouvement, une grande question : le léger fléchissement observé lors du précédent rassemblement (4500 manifestants, contre 6000 lors des actes 10 et 11) va-t-il se confirmer ?

Si le cortège, qui s'est donné rendez-vous comme de coutume place de la Bourse en début d'après-midi ce samedi, a mis du temps à se constituer, ce sont bien plusieurs milliers de personnes qui se sont élancées dans les rues de Bordeaux aux environs de 15h.

Départ tardif pour le cortège

Comme souvent, il a fallu du temps pour que les manifestants, peut-être ralentis par l'arrêt des trams et bus dans le centre-ville, arrivent sur la place de la Bourse. La constitution du cortège, qui a pris près de deux heures, a ralenti la circulation sur les quais.

Petite mésaventure pour un véhicule de gendarmerie qui passait sur la route et a été bloqué par les manifestants, pendant dix minutes. Le véhicule a été un peu chahuté, mais a pu repartir sans dégâts, a constaté sur place le reporter de France Bleu Gironde.

Le cortège, qui s'est finalement élancé peu avant 15 heures, a pris la direction de la porte de Bourgogne, pour ensuite remonter le cours Victor Hugo, vers la place de la République. Aucun parcours n'est défini, ou déclaré en préfecture : le cortège hésite plusieurs fois sur la marche à suivre et décide, une demi-heure après son départ, de privilégier la place Gambetta à celle de la Victoire.