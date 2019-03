Gilets jaunes : des secteurs interdits aux manifestations dans plusieurs villes, les militaires mobilisés ce samedi

C'est leur 19e semaine de mobilisation. Les "Gilets jaunes" vont défiler, ce samedi, à Paris et dans plusieurs villes de France. Après les violentes dégradations et les incendies qui ont eu lieu lors de l'acte 18 du mouvement, les militaires de la force Sentinelle seront mobilisés ce samedi, notamment pour protéger les bâtiments publics. Plusieurs secteurs sont interdits aux manifestants : les Champs-Élysées à Paris ou des périmètres définis à Marseille, Nice, Toulouse, ou Bordeaux par exemple. Voici ce à quoi il faut s'attendre pour ce samedi à hauts risques.

Des périmètres interdits aux manifestants à Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Metz...

Après les saccages sur les Champs-Élysées et les violences de samedi dernier à Paris, l'exécutif a limogé le Préfet de police de la capitale et annoncé de nouvelles mesures sécuritaires. Des zones sont interdites aux manifestants dans de nombreuses villes. "Dès que des attroupement sont constatés" dans ces zones, "il y a interpellation et amende", a précisé le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez sur BFMTV. Les contraventions encourues en cas de participation à une manifestation interdite sont passées depuis jeudi de 38 à 135 euros.

Les Champs-Élysées et plusieurs secteurs interdits à Paris

Certains quartiers parisiens sont interdits aux manifestants ce samedi : les Champs-Élysées, la place de l'Étoile ou la place de la Concorde, mais aussi dans un périmètre qui inclut le palais de l'Elysée et l'Assemblée nationale, a annoncé la Préfecture de police ce vendredi. Mais un groupe de gilets jaunes a annoncé son intention de manifester sur les Champs-Élysées malgré cette interdiction.

Manifestations interdites à Nice, sécurité maximale sur la Côte-d'Azur

A Nice, en pleine visite officielle du président chinois Xi Jinping, certains gilets jaunes ont lancé un appel à une manifestation nationale. L'interdiction de manifester que décrétée par le préfet des Alpes-Maritimes s'appliquera sur un "périmètre extrêmement large", allant de l'aéroport jusqu'à l'hypercentre et s'étendant dans plusieurs quartiers touristiques comme la promenade des Anglais, des parties de la ville ancienne et les ports. Un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu sur toute la Côte d'Azur ce week-end.

Périmètre interdit à Marseille

A Marseille, les manifestations sont interdites dans une partie du centre-ville, entre 13h et minuit samedi. Des magasins avaient été vandalisés dans cette zone il y a quelques semaines. La préfecture dit craindre la rencontre entre groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite.

Dans le Var, récipients, masques et armes improvisées interdits

Dans le Var, les manifestations ne sont pas interdites, mais le préfet a pris des mesures de sécurité "en raison du risque de graves troubles à l'ordre public" : les bidons, jerricans ou récipients divers de produits combustibles ou corrosifs sont interdits. Les armes et objets qui pourraient constituer des armes par destination sont également proscrits. Les masques sont interdits, tout comme les fumigènes, pétards ou articles pyrotechniques. À Toulon, le maire LR Hubert Falco demande à ce qu'il n'y ait pas d'entrave à la liberté de circuler.

A Toulouse, la place du Capitole interdites aux manifs

A Toulouse, les manifestations et rassemblements de "gilets jaunes" sont interdits sur la place du Capitole. La préfecture de haute-Garonne l'a annoncé ce vendredi. Le préfet de Haute-Garonne rappelle que des événements graves ont été commis tous les samedis depuis le 1er décembre.

Bordeaux interdit les manifestations devant sa mairie

La mesure d'interdiction des manifs "en cas d'éléments ultras" annoncée lundi par le Premier ministre concerne également la place Pey-Berland, à Bordeaux, là ou est située la mairie de la ville. Le nouveau maire de la ville a laissé entendre que d'autres quartiers de Bordeaux pourraient être concernés par des mesures d'interdiction.

Interdiction de manifester à Tarbes

Le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté d'interdiction de manifester nocturne pour Tarbes, de samedi 18h à dimanche 6h. La vente de produits chimiques inflammables ou explosifs, de boissons alcoolisées et d’artifices de divertissement est également restreinte.

Plusieurs interdictions en Bretagne

En Bretagne, les manifestations sont interdites dans le centre historique de Rennes, dans le centre-ville de Saint-Brieuc et à Langueux, et dans le centre historique de Vannes.

Menace de violences à la Rochelle

A La Rochelle, une manifestation illégale est prévue et s'accompagne d'appels "à des actions de dégradations massives et d'atteintes physiques aux forces de l'ordre", selon la police.

Défilés interdits à Metz

A Metz, le rassemblement statique des gilets jaunes est autorisé par la préfecture, mais tout défilé est interdit dans la ville. La préfecture de Moselle a "pris acte" du rassemblement statique déclaré par les "gilets jaunes", mais a interdit tout défilé dans la ville de Metz "compte-tenu des exactions commises lors de précédentes manifestations".

Les militaires de la force Sentinelle mobilisés

Le gouvernement l'a annoncé mercredi : les militaires de la force Sentinelle sont mobilisés samedi pour assurer la protection des bâtiments officiels et de certains "points fixes." Ce recours à la force Sentinelle est censé permettre aux forces de l'ordre de se "concentrer sur les mouvements, sur le maintien et le rétablissement de l'ordre", a expliqué le porte-parole du gouvernement. "Le rôle de Sentinelle n'est pas de faire du maintien de l'ordre", a précisé une source gouvernementale à l'AFP. "Ils ne vont pas se mettre à arrêter les gilets jaunes". "Ce n'est pas leur rôle d'aller au contact des manifestants", a également précisé le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian sur BFM ce vendredi matin.

Certains s'inquiètent de possibles tirs des militaires si les casseurs veulent s'en prendre à eux. Le gouverneur militaire de Paris indiquait, ce vendredi sur franceinfo, qu'ils pourront "aller jusqu'à l'ouverture du feu [...] si leur vie ou celle des personnes qu'ils défendent est menacée".

Une réponse policière "plus immédiate et plus offensive"

Jeudi soir, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner a assuré aux syndicats de police que le dispositif de sécurité serait plus ferme ce samedi. "La réponse policière sera plus immédiate et plus offensive", a expliqué sur franceinfo Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat Synergie Officiers. "Il y aura des mesures prises en amont, avec des contrôles en amont, on ne laissera pas les gens saccager" la ville. "On neutralisera dès le début", a-t-il précisé.