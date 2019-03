Gilets jaunes : près de 200 manifestants à Nontron ce samedi

Près de 200 gilets jaunes périgourdins se sont donnés rendez vous ce samedi dans les rues de Nontron. Une mobilisation difficile qui s'explique par la concurrence d'un gros rassemblement prévu, au même moment, à Angoulême à quelques kilomètres du Périgord Vert.

Laurence et Jeanine sont venues du ribéracois

" On a rien eu !" - Laurence et Jeannine, gilets jaunes de la première heure

On a eu un peu, mais on nous a repris. L'essence a diminué mais elle est repartie à la hausse. J'ai 1074 euros de retraite et j'ai 450 euros de loyer, faites le compte.