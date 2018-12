Gilets Jaunes : quand la députée Caroline Janvier brandit la menace de "milices" de commerçants

Loiret

Le mouvement des Gilets Jaunes va-t-il se poursuivre demain ? Beaucoup de voix, dans la majorité mais aussi à droite, chez les Républicains, appellent à arrêter les manifestations. Appels lancés dès lundi soir, après les annonces d'Emmanuel Macron, et avec une nouvelle vigueur depuis l'attentat de Strasbourg, mardi soir. Hier, Caroline Janvier, la députée LREM d'Orléans-Ouest a elle aussi demandé un arrêt du mouvement. Avec un nouvel argument plutôt étonnant : "dans le Loiret, des commerçants appellent à s'organiser en milices face aux Gilets Jaunes !"

Caroline Janvier a repris dans un tweet la formule qu'elle a utilisée sur LCI - Capture d'écran

"Mais jusqu'où on va aller ? s'interrogeait ainsi Caroline Janvier, sur le plateau de LCI. Aujourd'hui, on a une France qui est bloquée, on a des gens qui ont peur, qui ont du mal à se déplacer... On a des commerçants qui sont dans un état... Moi, dans mon département, j'ai des commerçants qui me disent : "on va s'organiser en milices, on va assurer nous-mêmes le déblocage des ronds-points, on en a marre." Donc qu'est-ce que veulent les Gilets Jaunes ?"

Mais de quels commerçants parle l'élue loirétaine ? France Bleu Orléans a contacté Caroline Janvier pour le savoir. La députée nous explique qu'elle fait allusion à une réunion qui a eu lieu le 30 novembre dernier au "Columbus Café" à Saran, avec des commerçants de Cap Saran, particulièrement impactés par les blocages au début du mouvement. La réunion était organisée par Constant Porcher, le président de la CPME du Loiret (Confédération des petites et moyennes entreprises).

Les commerçants étaient certes excédés mais jamais le mot de milice n'a été prononcé, assure Constant Porcher. "C'est un mot qu'on n'a jamais utilisé, témoigne-t-il au micro de France Bleu Orléans. Soyons sérieux ! Est-ce que vous imaginez des commerçants monter une milice ? Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a eu des commerçants qui sont allés à la rencontre des Gilets Jaunes, alors effectivement, il y a eu une tension qui est montée puisque ces commerçants-là, plutôt que mourir, se sont dits : on va y aller ! Mais à notre grande surprise, il y a eu de la discussion et il y a eu des Gilets Jaunes qui ont compris la situation. Les TPME que je représente se plaignent depuis très longtemps de la pression fiscale, et du coup, les commerçants ont expliqué aux Gilets Jaunes qu'ils avaient le même problème qu'eux, à savoir le poids des taxes. Il y a eu une écoute très active, et ce rond-point, à un moment, s'est retrouvé fluidifié." Interview à écouter ici :

"Le mot de milice n'a jamais été utilisé lors de cette réunion" - Constant Porcher Copier

Le 25 novembre, le rond point Gérondeau a de toute façon été évacué par les forces de l'ordre et depuis l'accès à Cap Saran est redevenu normal. Caroline Janvier fait état, par ailleurs, d'un message qu'un commerçant lui a adressé via Facebook et qui lui écrit que "nous sommes au bord du chaos, chacun va faire sa propre justice" - mais ce commerçant est installé dans le Loir-et-Cher, pas dans le Loiret...