"Gilets jaunes" : quatrième samedi de mobilisation en Pïcardie

Les gilets jaunes se mobilisent à nouveau ce samedi en Picardie comme partout en France. Une journée que redoute le gouvernement après les débordements et les dérapages il y a une semaine à Paris et dans d'autres villes de l'hexagone. Plusieurs manifestations sont prévues dans la région.

C'est le quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes en Picardie comme partout en France. Faut il s'attendre à un samedi noir après les violents incidents qui ont émaillé le week-end dernier notamment à Paris ? Le gouvernement le redoute. 89 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour parer à toute éventualité.

En Picardie, jusqu'à présent et excepté quelques débordements dans l'Oise ces derniers jours, tout s'est déroulé dans le calme. Il faut dire que la mobilisation a faibli. Mais un sursaut n'est pas impossible. C'est ce que promettent les différents organisateurs.

Les gilets jaunes ont prévu de manifester ce samedi aux endroits habituels : sur le rond-point d'Albert sur la D929 quand vous venez d'Amiens, sur le rond-point du magasin Géant à Glisy, et sur l'autoroute A16 à niveau de la rocade nord d'Amiens. Pas de blocage. Juste des barrages filtrants.

Gilets jaunes et gilets verts

La manifestation qui devrait attirer le plus de monde, c'est la marche pour le climat samedi après midi à Amiens. Les gilets jaunes ont été invités par les organisateurs. On devrait donc voir ensemble fleurir les gilets verts et jaunes.

Le départ est prévu à 15h devant la gare SNCF. Direction la maison de la culture. Le préfet de la Somme a interdit au cortège de traverser le centre-ville et son marché de Noël. Il fera un détour par le Mail Albert Premier.

Des bus pour Paris

Certains gilets jaunes semblent réticents à l'idée de défiler aux côtés des syndicats. D'autres veulent à tout prix manifester à Paris malgré les risques. Trois bus complets vont partir dans la matinée d'Albert, de Flixecourt et de Chaulnes.

La mobilisation des gilets jaunes en images