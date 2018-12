Gilets jaunes : quatrième samedi de mobilisation en Seine-Maritime et dans l'Eure

Les gilets jaunes se mobilisent à nouveau ce samedi en Seine-Maritime et dans l'Eure malgré les mesures annoncées par le gouvernement dont l'annulation de la taxe carbone en 2019. Plusieurs manifestations sont prévues dans la région notamment à Dieppe, Rouen et Le Havre.

C'est le quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes dans l'Eure et en Seine-Maritime comme partout en France. Une journée que redoutent les autorités une semaine après les débordements et les violents incidents qui ont émaillé le mouvement à Paris et dans d'autres villes de l'hexagone.

Les manifestations dans la région

Ce samedi, les gilets jaunes ont prévu de manifester à Dieppe. Ils se rassemblent à 10h sur le rond-point des Canadiens devant l'hypermarché Auchan avant de prendre la direction du centre-ville. La manifestation est organisée avec les syndicats.

Au Havre, les gilets jaunes ont prévu de se rassembler à 10 h devant l'hôtel de ville. Ils se réuniront aussi à 13 h 30 devant le stade Océane, à 14 h de nouveau devant la mairie, et à 14 h 30 sur le parvis de l'église Saint-Michel. Des actions sont aussi envisagées à Rouen.

Feux d'artifices, pétard et bidons d'essence interdits

Pour éviter tout incident ou débordement, la préfecture de Seine-Maritime a décidé d'interdire la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifices jusqu'à dimanche soir à 23h.

La vente de bouteilles ou de bidons contenant des produits chimiques ou du carburant est aussi interdite jusqu'à dimanche soir à 23h

La mobilisation en images