Gilets jaunes : suivez les actions dans les deux Charentes ce samedi

Angoulême, France

Gilets jaunes, acte IV. Des manifestations étaient en cours dans les Deux Charentes, ce samedi. Suivez les ci-dessous.

Mise à jour 10h50

Une opération escargot a été mise en place sur la Nationale 11, en direction de La Rochelle, depuis Sainte-Soulle, où les gilets jaunes étaient installés sur le rond-point d'Usseau.

A 9 heures

A neuf heures, la plus grosse mobilisation était à Angoulême : 200 personnes s'étaient rassemblées sur les allées de New York, et devaient partir pour une marche dans la ville, dans le calme. Une mobilisation assez importante, mais loin de la "bordel party", à laquelle certains gilets jaunes étaient appelés sur les réseaux sociaux.

Dans le reste de la Charente, à 9 heures, environ 100 personnes étaient rassemblées sur des rond-points du département, à Barbezieux, Confolens, Champniers, ou encore celui de Girac, à Angoulême.

En Charente-Maritime, des barrages filtrants se sont mis en place au rond-point de Diconche à Saintes, comme depuis le début du mouvement, le 17 novembre. Un autre barrage filtrant était en place à Montlieu-la-Garde, au niveau de l'échangeur de la Nationale 10.

Dispositif conséquent à Angoulême, 4 manifestations déclarées en Charente-Maritime

La mairie d'Angoulême avait prévu des consignes de sécurité assez strictes (retrait du mobilier urbain, notamment d'une partie des décorations de Noël, protection des horodateurs et des terrasses de cafés). Du côté des forces de l'ordre, 350 effectifs (dont des CRS) sont mobilisés pour cette journée à risques.

En Charente-Maritime, quatre manifestations avaient été déclarés en Préfecture, à Saintes, Royan, Montendre et Jonzac.