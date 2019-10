Gilets Jaunes : 400 personnes pour le rassemblement national à Clermont-Ferrand et quelques débordements

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Moi je n'irai pas". Ce militant pourtant très actif au sein du mouvement des Gilets Jaunes clermontois n'a pas répondu à l'appel national. "Je sais comment ça va se passer, ils vont se faire gazer, ça ne sert à rien". Mais près de 400 personnes se sont rassemblées place de Jaude, et ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre.

Le spectre du 23 février

Mercredi, a préfecture avait pris un arrêté interdisant le rassemblement place de Jaude. En délimitant un périmètre de sécurité dans le centre historique de la ville.

Les épreuves de course à pied prévues ce jour là ont été annulées. Les autorités n'ont en effet pas oublié le samedi 23 février, lors d'un précédent rassemblement national à Clermont, et les dégâts occasionnés dans le centre ville.

Relayé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, l'appel à manifester à donc été pris très au sérieux par les services de la préfecture. Mais aucune demande n'a été officiellement déposée.

Les commerçants et les riverains avaient également été invités à rentrer leur bac de poubelle, dès le matin, par mesure de sécurité.

Les manifestants ont ensuite déambulé dans les rues du centre ville. Quelques poubelles ont été incendiées. Ils ont ensuite tenté de pénétrer dans le centre Jaude. Mais ont été repoussés par les CRS qui ont donné la charge pour sécuriser le centre commercial.

Un important dispositif de sécurité avait été déployé, avec un hélicoptère qui survolait la ville. Les forces de l'ordre ont interpellé 9 personnes a indiqué la préfecture.

Samedi prochain, un autre rassemblement national à l'appel des Gilets Jaunes est prévu à Saint-Etienne.