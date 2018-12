Gilets jaunes, routiers, lycéens, agriculteurs, ambulanciers : quelles sont leurs revendications ?

Comment la France peut-elle sortir de la crise sociale ? Gilets jaunes, chauffeurs routiers, lycéens, étudiants, agriculteurs, ambulanciers... la liste des secteurs qui rejoignent la contestation s'allonge avec des revendications spécifiques. France Bleu fait le point.

De l’annulation de la hausse des taxes du carburant au scrutin proportionnel : les revendications hétéroclites des gilets jaunes

Deux semaines après le début du mouvement inédit et hétéroclite de protestation des "gilets jaunes", la sortie du conflit s'annonce compliquée pour le gouvernement, qui en panne d'interlocuteurs au sein de ce mouvement sans leader, a tardé à répondre à des revendications multiformes.

Parties d'un ras-le-bol sur la hausse des prix du carburant et d'une première journée de mobilisation le 17 novembre, les revendications sont devenues multiples.

Dans un premier temps, une longue liste a été établie sur les pages du mouvement sur les réseaux sociaux intitulée : "Députés de France, nous vous faisons part des Directives du peuple pour que vous les transposiez en LOI". Cette liste de revendications multiples est à consulter en intégralité ici.

Dans un deuxième temps, des gilets jaunes qui se présentent comme "modérés" ont mis en avant d'autres demandes comme l’annulation de la hausse des taxes sur les carburants (et non pas la suspension), la fin de l’alourdissement du contrôle technique automobile, l’ouverture d’état généraux de la fiscalité, une conférence sociale nationale, des assises "territoires et mobilité" sous forme de débats régionaux, des référendums réguliers sur les grandes orientations sociales et sociétales du pays, le scrutin proportionnel pour les élections législatives.

© Visactu -

Les routiers défendent la majoration de leurs heures supplémentaires

La CGT et FO ont appelé les transporteurs routiers à faire grève à partir de dimanche soir pour une durée indéterminée. Leurs revendications ? Sécuriser la majoration des heures supplémentaires. En effet, ils dénoncent une récente décision du Conseil d'État qui a annulé les dispositions d'un décret de 2016 fixant des majorations de 25% et 50% aux heures supplémentaires des chauffeurs routiers.

Un abaissement à 10% de ces majorations ferait "perdre entre 300 et 1.200 euros par mois" aux routiers, avait indiqué lundi à l'AFP Patrice Clos, secrétaire général de FO Transports et Logistique.

Les syndicats appellent également plus largement à défendre le pouvoir d'achat, qualifiant de "miettes" les mesures annoncées mardi par le Premier ministre Édouard Philippe à l'attention des "gilets jaunes".

Le secteur routier, qui regroupe 700.000 salariés dont les chauffeurs routiers mais aussi les transporteurs de fonds, les déménageurs ou encore les ambulanciers.

Les ambulanciers veulent la suspension d’une réforme du transport sanitaire

Ces derniers étaient des dizaines à Paris lundi à bloquer certains accès à la place de la Concorde. Les ambulanciers dénoncent depuis plusieurs mois la réforme des transports sanitaires. Ce sont désormais les établissements de santé qui choisissent ces transports et non plus les patients. Face à la concurrence de grands groupes qui peuvent proposer des tarifs attractifs, les petites sociétés d'ambulance ne peuvent pas s'aligner.

Les lycéens protestent contre les réformes du lycée, les étudiants contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers

Depuis le vendredi 30 novembre, des lycéens bloquent de nouveau totalement ou partiellement plusieurs dizaines d'établissements pour protester contre la réforme du baccalauréat et contre Parcoursup.

Ils appellent notamment à l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle et de la loi ORE, introduite l'an dernier pour l'entrée à l'université et instituant la controversée plateforme Parcoursup.

Du côté des étudiants, les universités de Tolbiac et de La Sorbonne étaient bloquées depuis mardi. Ils protestent contre l'augmentation des frais d'inscription à la faculté pour les jeunes étrangers.

Les agriculteurs réclament la mise en oeuvre des ordonnances de la loi Alimentation

Les agriculteurs manifesteront "la semaine prochaine" pour que le gouvernement tienne ses promesses contenues dans la récente loi alimentation.

Des ordonnances devaient être publiées cette semaine pour encadrer les promotions dites abusives et mettre en œuvre le seuil de revente à perte. Objectif : améliorer la rémunération des agriculteurs... mais qui risque d'entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Ces ordonnances ont été reportées par le gouvernement qui assure qu'elles seront appliquées "en janvier ou en février", avant la fin des négociations commerciales.

Les agriculteurs protestent aussi contre l'"agri-bashing". Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, cite notamment la plateforme glyphosate mise en place par le gouvernement, par le biais de laquelle les agriculteurs peuvent déclarer leur sortie des usages de cet herbicide controversé, afin de partager leur expérience. "Les agriculteurs se sentent humiliés", selon la patronne du premier syndicat agricole.

© Visactu -

Alors que l'exécutif est englué dans la crise sociale et cherche une porte de sortie, les leaders syndicaux des cinq organisations représentatives des salariés se rencontreront ce jeudi.