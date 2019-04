"Gilets jaunes" : samedi noir à Toulouse pour l'acte XXII

De nombreux face-à-face ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants ce samedi 13 avril

Toulouse, France

Les premiers tirs de gaz lacrymogène ont été tirés un quart d'heure après le début de la manifestation. Et n'ont pas arrêté de déverser un voile blanc sur l'hypercentre de Toulouse jusqu'à la fin de l'après-midi. Les forces de l'ordre ont tenté de maitriser coûte que coûte l'itinéraire des "gilets jaunes" ce samedi à Toulouse, capitale nationale du mouvement le temps d'un jour.

Une manifestation qui a stagné

Les manifestants sont bloqués sur les allées Jean-Jaurès. Certains se réfugient dans les immeubles pour échapper aux gaz lacrymogène #Toulouse#Acte22#GiletsJaunespic.twitter.com/hpcC720OGS — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 13, 2019

Pendant plus d'une heure après le départ de la marche, les "gilets jaunes" se sont retrouvés coincés sur les allées Jean Jaurès, encerclés par la police. Cette dernière a dû contrôler à la fois les manifestants qui souhaitaient se frayer un chemin et stopper les casseurs et black blocs repérés sur le terrain.

Gaz lacrymogène, canon à eau et grenades assourdissantes, tous les moyens étaient bons de la part des policiers pour contrôler la manifestation. Une stratégie qui a mécontenté une bonne partie des manifestants, indignés par le niveau de la répression policière ce samedi à Toulouse.

Pendant sept heures, les "gilets jaunes" ont fait la navette entre le point de départ de la manifestation, la sortie du métro Jean-Jaurès, la gare Matabiau et place Jeanne d'Arc.

Les forces de l'ordre toujours déployées en nombre ce soir à 19h en bas des allées Jean-Jaurès #Acte22#Toulouse#GiletsJaunespic.twitter.com/nOPyDT8h28 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 13, 2019

Une poignée d'entre eux se sont quand même risqués à entrer sur la place du Capitole, alors qu'un arrêté préfectoral interdisait toute manifestation sur la place principale de Toulouse.

Un groupe de manifestants pénètre place du Capitole, interdite ce samedi après midi, au cri de "on a gagné" #Toulouse#Acte22#GiletsJaunespic.twitter.com/avn1EyH89F — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 13, 2019

Des black blocs présents

Les manifestants se rassemblent en plusieurs groupes sur le boulevard de Strasbourg et font face aux forces de l'ordre #Toulouse#GiletsJaunes#Acte22pic.twitter.com/NpzYfXTeug — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 13, 2019

En plus de contenir dans un rayon restreint les manifestants, les forces de l'ordre ont eu affaire à des black blocs, des groupes de "casseurs organisés". Une agence d'intérim a été saccagée rue Gabriel Péri, une voiture a été incendiée dans une rue adjacente à la place Jeanne d'Arc. Du mobilier urbain a aussi été lourdement endommagé. La préfecture de Haute-Garonne a aussi noté "des tirs de feux d’artifices en direction des forces de l’ordre et la dégradation d’une moto de police".

Un bilan provisoire

À 17h45, la préfecture de Haute-Garonne a établi un premier bilan de cette journée de manifestation à Toulouse : 2 blessés sont en urgence relative et 23 personnes ont été interpellées.

