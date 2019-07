Gilets jaunes : selon un rapport parlementaire, les commerçants rouennais ont perdu plusieurs millions d'euros

Rouen, France

Les membres de la mission parlementaire s'étaient rendus à Rouen au début du mois de juillet pour rencontrer des commerçants et évaluer l'impact des nombreux samedis de manifestations de gilets jaunes dans le centre-ville entre novembre et janvier. La mission a rendu son rapport ce mercredi.

"Des coûts ineffaçables pour certaines entreprises"

Au niveau national, elle évalue "le coût macroéconomique global à 0,1 point de PIB au dernier trimestre de l'année 2018. Ce qui est relativement faible par rapport à la richesse nationale". Mais les parlementaires reconnaissent en même temps que les manifestations, et la perte d'activité qu'elles ont engendré, "a entraîné des coûts considérables voire ineffaçables pour certaines entreprises."

Une perte d'activité de 30 à 70 % pour les commerçants indépendants

Et c'est ce qui est confirmé à l'examen des conséquences pour Rouen, où les troubles ont été forts lors des manifestations les samedis entre novembre et janvier. Manifestations qui se sont soldées par des affrontements entre forces de l'ordre et gilets jaunes _"Les pertes subies par les commerçants se chiffrent en millions d'euros_. Et la crise des gilets jaunes a été d'autant plus difficilement vécue par les commerçants qu'elle est intervenue à une période importante de travaux dans le centre-ville, ce qui fragilisait déjà les commerces", explique le rapport parlementaire qui précise que "les violences ont pu précipiter des décisions de fermeture", citant un magasin de vente de vêtements.

Dans le détail, sur les 3 000 commerces du centre-ville, la moitié a été directement concernée par les violences et les pertes de chiffres d'affaires sont importantes selon la mission parlementaire :

Chute de chiffres d'affaires de 30 à 70 % pour le commerce indépendant

- 5 à - 30 % pour les grands magasins ou franchises (-15 % pour les Galeries Lafayette)

30 à 50 % d'activité en moins pour les restaurants le samedi midi

Une baisse de fréquentation touristique de 12 %

Selon les chiffres communiqués mercredi, le flux piéton a baissé de 25 à 45 % par rapport aux mêmes samedis de l'année précédente. Enfin le tourisme a lui aussi souffert des samedis de violences : "entre novembre 2018 et avril 2019, la fréquentation a baissé de 12 % et 80 événements sur 344 ont dû être annulés".

Enfin, le rapport chiffre à quasiment 2 millions d'euros le coût pour les collectivités locales rouennaises (réparations, pose de barrières, etc). Beaucoup plus que les 300 000 euros que le gouvernement a octroyé à la ville de Rouen pour organiser des opérations commerciales, dans le but de faire revenir les clients en centre-ville