Gilets jaunes : dispositif de sécurité renforcé à Paris pour les manifestations de samedi

Pour l'acte V du mouvement des Gilets jaunes, un dispositif de sécurité renforcé, proche de celui du samedi 8 décembre, est prévu à Paris. Il y aura 8.000 policiers, gendarmes, CRS dans la capitale, des forces lourdes et des forces mobiles. Quatorze véhicules blindés seront à nouveau déployés.

Paris, France

Le dispositif de sécurité prévu pour l'acte V du mouvement des Gilets jaunes dans Paris sera sans doute sensiblement le même que celui de samedi dernier (8 décembre 2018).

Malgré les différents appels à ne pas manifester, à ne pas venir à Paris, à être raisonnable qui raisonnent un peu partout en France cette semaine, une partie des Gilets jaunes a décidé de venir quand même à Paris ce samedi 15 décembre et les manifestants devraient encore être plusieurs milliers à envahir la capitale ce jour-là.

Ce sont les Gilets jaunes les plus radicalisés qui devraient se déplacer

Pour rassembler les Gilets jaunes à Paris, plusieurs points de rendez-vous sont déjà annoncés via les réseaux sociaux : les Champs Elysées mais aussi la gare Saint-Lazare, la place de la République ou encore le périphérique mais rien ne semble encore très arrêté.

La crainte des forces de l'ordre, des élus mais aussi des commerçants, c'est que ce soit les "Gilets jaunes les plus radicalisés qui rejoignent la capitale samedi et que les casseurs fassent une nouvelle fois beaucoup de dégâts", déclare le préfet de police de Paris, Michel Delpuech.

Sur les Champs-Elysées samedi 8 décembre 2018. © Radio France - Tommy Cattanéo

Le dispositif de sécurité à Paris

Au total, 8.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés samedi 15 décembre pour sécuriser Paris. Le dispositif comprendra à la fois des "forces lourdes", provenant des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile, et des "éléments mobiles" de la police. Les équipes mobiles seront davantage "préservées pour la fin de l'après-midi où les tentatives de violences s'intensifient", précise le préfet de Police. La brigade à cheval et la brigade cynophile seront aussi sur le terrain.

Quatorze véhicules blindés de la gendarmerie seront aussi déployés, comme la semaine dernière.

Un quadrillage préventif mis en place

Cette fois encore, un périmètre de sécurité sera établi autour de l'Elysée, du ministère de l'Intérieur, de l'Assemblée nationale et de Matignon.

Ailleurs dans la capitale, un quadrillage préventif très fin sera mis en place.

Des contrôles d'identité et des fouilles de sacs seront réalisés de façon aléatoire partout dans Paris et les personnes en possession d'une arme ou d'objets qui peuvent servir de projectiles seront systématiquement interpellées.

Dispositif de sécurité à Paris samedi 8 décembre 2018. © Radio France - Tommy Cattanéo

"Notre stratégie, c'est une adaptation permanente", a dit Michel Delpuech qui affirme se préparer à tous les cas de figure.

Samedi dernier, les violences ont donné lieu à 1.939 interpellations en France dont 1.082 dans Paris.