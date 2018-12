Gilets jaunes : sixième samedi de mobilisation dans la Marne et les Ardennes

Des gilets jaunes se mobilisent de nouveau ce samedi dans la Marne et les Ardennes comme partout en France pour l'acte VI du mouvement.

Marne, France

C'est le sixième samedi de mobilisation des gilets jaunes dans la Marne et les Ardennes comme partout en France ce samedi 22 décembre 2018. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les députés ont voté des mesures d'urgence du gouvernement censées répondre à la crise. Cette semaine, les forces de l'ordre ont mené plusieurs opérations d'évacuation de ronds-points et autres sites occupés depuis le début du mouvement.

Dans la Marne et plus précisément à Reims, l'acte VI de la mobilisation des gilets jaunes n'est pas passé inaperçu. Alors que le rendez-vous était donné au Boulingrin à 13h, une bonne centaine de gilets jaunes a répondu présent pour une marche citoyenne et pacifique.

Accompagnés de plusieurs dizaines de motards et escortés par quelques voitures de police banalisées, ils ont bloqué la circulation par endroits et dans le calme, notamment boulevard Joffre, sans qu'aucun incident ne soit à déplorer.

Plus d'une centaine de #giletsjaunes bloque le boulevard Joffre à #Reims, en face de @fbleuchampagne. Leur marche citoyenne pacifique s'effectue dans le calme, quelques voitures parviennent à passer. Principale revendication : l'obtention du Référendum d'Initiative Citoyenne. pic.twitter.com/dikQltRJz8 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 22, 2018

Dans les Ardennes, d'autres mobilisations de gilets jaunes ont été répertoriées, comme à Charleville-Mezières, où la rocade a été bloquée tandis qu'une chaîne humaine et pacifiste s’est déployée devant la préfecture. Enfin à Sedan, un barrage filtrant a quelque peu perturbé la circulation.