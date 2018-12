Gilets jaunes : sixième samedi de mobilisation en Picardie

Somme, France

C'est le sixième samedi de mobilisation des Gilets jaunes en Picardie comme partout en France ce 22 décembre 2018. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les députés ont voté des mesures d'urgence du gouvernement censées répondre à la crise.

Des mesures qui n'ont pas convaincu la centaine de manifestants qui ont commencé à bloquer deux ronds-points de Glisy et qui brûlent des palettes ce matin : celui de l'Eléphant Bleu et celui du magasin But. La circulation est perturbée dans le secteur.

A Albert et à Flixecourt, les manifestants ont commencé à distribuer des tracts dès 9 heures.

A Abbeville, les gilets jaunes iront en centre-ville pour sensibiliser les passants à leur combat.

Une manifestation est prévue ce samedi après-midi à Amiens : la première déclarée en préfecture depuis le début du mouvement. Elle partira à 14h de la place Alphonse Fiquet près de la gare. Le cortège fera un aller-retour entre la gare et la maison de la culture en passant par le boulevard du port et la place Vogel.

Cette semaine, les forces de l'ordre ont mené plusieurs opérations d'évacuation de ronds-points et autres sites occupés depuis le début du mouvement. La semaine dernière, pour "l'acte V" du mouvement, la préfecture de la Somme avait recensé environ 350 manifestants dans le département. Des rassemblements qui s'étaient déroulés dans le calme.