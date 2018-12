"Gilets jaunes" : tous les ronds-points dans les Landes ont été évacués

Landes, France

C'était l'un des symboles de la mobilisation des "gilets jaunes" : ce jeudi plus aucun rond-point n'est occupé par des manifestants dans les Landes, a appris France Bleu Gascogne. Le dernier encore occupé, celui de Saint-Pierre-du-Mont, à Coumassotte, près de Mont-de-Marsan, a été démantelé par les "gilets jaunes" eux-mêmes ce jeudi pour éviter une évacuation de force.

Plus tôt dans la journée ce jeudi, deux ronds-points, à Bégaar et Peyrehorade, ont été évacués dans le cadre d'une opération des forces de l'ordre. Le rond-point de Mimizan, occupé par les "gilets jaunes" avaient été évacués dans la nuit de mardi à mercredi et celui de Bénesse-Maremne (rond-point de l'échangeur 8 de l'A63) mercredi.

Les manifestants menacés d'une amende de 1500 euros

"On est triste de devoir partir, c'était notre point de rencontre, on en a presque les larmes aux yeux" a déclaré Nadine une "gilet jaune" du rond-point de Coumassotte à France Bleu Gascogne. C'est contraints et forcés que ces manifestants ont démonté leur campement, constitué de bâches et de palettes. Des représentants des forces de l'ordre étaient venus les voir, jeudi matin, pour leur expliquer qu'en restant sur place ils s'exposaient à des amendes de 1500 euros, en vertu de l'article R*116-2 du code de la voirie routière, punissant ceux qui occupent illégalement le domaine public.

Du côté de la préfecture des Landes, on assume une volonté d'évacuer les campements des ronds-points, dans la mesure où certaines des revendications des "gilets jaunes" ont été entendues, et qu'une grande concertation est lancée à l'échelle du pays. Selon la préfecture, ces installations de fortune sur les ronds-points risquaient de mettre en danger la vie des manifestants comme celles des automobilistes. Les autorités rappellent, enfin, que les "gilets jaunes" ne sont pas privés de leur droit de manifester, à condition de respecter le cadre légal. Toute manifestation doit être déclarée au moins 3 jours avant dans la mairie ou la préfecture concernée.