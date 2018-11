Gilets jaunes : "Toute la France à Paris", un nouvel appel à manifester le samedi 24 novembre

Après le 17 novembre, un nouveau rendez-vous le samedi 24 novembre. Alors que les gilets jaunes poursuivent leurs actions ce lundi, une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue ce samedi.

Intitulé "Acte 2 Toute La France A Paris !!!!", cet événement Facebook regroupe déjà des milliers de personnes qui disent y participer et de plusieurs dizaines de milliers d'autres qui se disent "intéressées".

L'objectif : "Il faut mettre un coup de grâce et tous monter sur Paris par tous les moyens possibles (covoiturage, train, bus, etc.), parce que c’est ici que se trouve le gouvernement ! Nous attendons tout le monde : camions, bus, taxis, VTC, agriculteurs, etc. Tout le monde !"

"Paris bloqué, Paris ville morte"

A l'origine du premier événement Facebook qui a fédéré plus de 280.000 gilets jaunes samedi, Eric Drouet - camionneur de Seine-et-Marne - est à l’origine de ce nouvel événement.

De son côté, le responsable départemental de Tarn-et-Garonne du parti politique Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, Franck Buhler, a lui aussi appelé à une nouvelle mobilisation. Il propose de bloquer Paris le samedi 24 novembre "à pied, à cheval ou en voiture" pour faire en sorte que "le 24 novembre c'est Paris bloqué, le 24 novembre c'est Paris ville morte".

Sa première vidéo, lançant le mouvement des "gilets jaunes", avait été vue plus de quatre millions de fois sur Facebook.