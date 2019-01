Gilets Jaunes : un Acte XI annoncé ce samedi à Avignon

Avignon, France

Gilets Jaunes... Acte XI ! Pour le 11ème week end consécutif les Gilets Jaunes devraient se mobiliser ce samedi après midi à Avignon. L'annonce diffusée sur les réseaux sociaux fait état d'un rassemblement inter départemental appelant les Gilets Jaunes du Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et de l'Hérault à converger sur Avignon. La manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration en préfecture. Au regard de ce qui s'est passé le week end dernier à Avignon (heurts avec les forces de l'ordre, incendie devant l'hôtel de Ville, attaque du commissariat de Police, du Tribunal etc) cet Acte XI à de quoi inquiéter les autorités, les habitants et les commerçants. Une autre action est également ce matin au Pontet. Des Gilets Jaunes ont prévu de marcher vers le Centre Pénitentiaire où l'un des leurs a été emprisonné il y a quelques jours suite à sa comparution immédiate en Justice. Ce dernier rassemblement prévu à partir de 9 h30 a fait l'objet d'une déclaration auprès de la mairie du Pontet et des gendarmes.