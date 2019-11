Gilets jaunes : un appel à "reprendre" les ronds-points en Sarthe les 16 et 17 novembre

Ce week-end des 16 et 17 novembre 2019 marque le premier anniversaire du lancement du mouvement des gilets jaunes. En Sarthe, pour le "nouvel an jaune", des appels à revenir sur les ronds-points circulent sur les réseaux sociaux. Pour quelle mobilisation ?

Il y a un an, les ronds-points se réveillaient en jaune, en Sarthe comme un peu partout en France. Ce week-end des 16 et 17 novembre 2019, c'est le premier anniversaire d'un mouvement social totalement inédit, de par sa forme et sa durée. Pour marquer le coup et, espèrent-ils, redonner un nouvel élan à la mobilisation, des gilets jaunes sarthois appellent à "reprendre" les ronds-points du département.

Les points de rassemblement prévus ce week-end

Sur les réseaux sociaux, l'appel le plus relayé identifie plusieurs ronds-points avec un rendez-vous fixé à 9 heures ce samedi 16 novembre.

Rond-point de Bèner (Yvré L'Evêque)

(Yvré L'Evêque) Rond-point de Maresché (axe Le Mans-Alençon)

(axe Le Mans-Alençon) Rond-point de Mr Bricolage à Voivres-lès-Le-Mans

à Voivres-lès-Le-Mans Rond-point d' Auvours (Champagné), près de l'autoroute A28

(Champagné), près de l'autoroute A28 Rond-point de Montabon, l'un des bastions du mouvement dans le sud Sarthe

La page "Gilets jaunes 72 officiel du Mans et de la Sarthe" propose pour sa part un rassemblement au rond-point de Beauregard, à l'entrée nord du Mans, ce qui vaut à ses administrateurs d'être accusés dans les commentaires de prendre le risque de la dispersion.

Pour le dimanche 17 novembre, des gilets jaunes disent vouloir se rassembler sur le parking de l'hypermarché Auchan en zone nord, tout en continuant à occuper les ronds-points jusqu'à la journée interprofessionnelle d'action du 5 décembre contre la réforme des retraites.

Une mobilisation incertaine

Difficile d'estimer ce que pourra être l'ampleur de la mobilisation sur ces différents points de rassemblement, d'autant que l'appel à manifestation nationale qui circulait pour un défilé en centre-ville du Mans la semaine dernière n'a rassemblé que 200 personnes. Le 17 novembre 2018, des milliers de Sarthois s'étaient relayés sur 45 sites du département.

Au sein de la galaxie sarthoise des gilets jaunes, plusieurs membres nous ont fait savoir qu'ils jugeaient plus utile d'aller manifester à Paris pour ce premier anniversaire du mouvement. D'autres s'interrogent sur l'opportunité d'aller grossir les rangs des manifestants à Rennes ou à Angers.