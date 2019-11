Un an de gilets jaunes : elles "tiennent" toujours le rond-point de la Main Jaune à Châtellerault

Après un an de mobilisation chaque samedi à Châtellerault dans la Vienne, deux Gilets Jaunes de la première heure reviennent sur l'histoire du mouvement et confient leurs espoirs pour l'avenir.

Un an après, les Gilets jaunes du Poitou sont toujours debout. Certes nombreux que lors de l'acte de naissance du mouvement le 17 novembre 2018, certains irréductibles campent malgré tout chaque samedi à Poitiers, Niort ou encore Châtellerault, au rond-point du Pila (Main Jaune).

La planète bleue a besoin de jaune pour rester verte !

Quand Aurélie, une éducatrice spécialisée pour adultes en situation de handicap, enfile son gilet jaune, il y a encore et toujours un automobiliste pour lui faire signe. "Les coups de klaxon, c'est du soutien et de la solidarité."

Les bons souvenirs ? La solidarité et l'entraide entre Gilets jaunes

"C'est un anniversaire, ça fait un an", résume Aurélie qui aura vu défiler les quatre saisons depuis ce rond-point de Châtellerault. "Parmi les instants joyeux, il y a eu les rencontres avec tous ces Gilets jaunes, souvent du monde rural. Il n'y avait pas uniquement, comme on a pu le dire, des gens sans activité qui ne savent ni penser, ni écrire, ni lire. Il y a des gens en difficulté que ce soit dans la vie ou dans l'expression orale et écrite, mais il y a eu une entraide et c'est ce que je retiens;"

Nous n'étions pas là, autour du feu à nous tourner les pouces

Fonctionnaire au rectorat de Poitiers, Valérie, 52 ans, est aussi une Gilet jaune de la première heure. Elle raconte avoir partagé des moments chaleureux avec "des enseignants, des gendarmes et des policiers à la retraite, mais aussi des salariés des Fonderies du Poitou... Il y a avait de tout !"

Les moments négatifs ? La répression des forces de l'ordre

Après 51 semaines de mobilisation, Aurélie n'hésite pas à parler d'"ultraviolence" de la part des forces de l'ordre. Exemple cité par la Gilet jaune : "Quand on a été empêché d'atteindre le centre-ville, sur des manifestations festives et pacifique. La seule et unique réponse, c'est la répression et les violences policières de la part d'un gouvernement qui ne veut pas entendre nos revendications pourtant plus que jamais d'actualité."

On a été pointés au LBD, on a été gazés comme dans les grandes villes

"Le côté plus dramatique pour moi, se souvient Valérie, a été le moment de l'incendie de la Main Jaune." Un autre Gilet jaune confie pour sa part avoir pris ses distances avec le mouvement pour "raisons professionnelles" mais aussi "parce qu'[il ne se reconnaissait] pas dans la quantité de fake news diffusées sur les groupes Facebook". Julien déplore également que les journalistes et la presse en général aient été désignés à la vindicte populaire par une partie des Gilets jaunes.

De la Main Jaune, il ne reste qu'un tas de cendre

Dans la soirée du dimanche 16 décembre 2018, un incendie criminel détruit la statue de la Main Jaune. Installée depuis 2010 sur le rond-point du Pila, la sculpture réalisée par l'artiste châtelleraudais Francis Guyot représentait sept voitures anciennes descendant une main jaune haute de 24 mètres. "C'était un symbole de l'industrie automobile de Châtellerault", regrette Daniel Guillé, vice-président de l'association de la Main Jaune.

On a vécu une expérience fantastique qui s'est terminée dans les flammes

Décriée, la sculpture de la Main Jaune avait remporté la troisième du classement des ronds-points les plus moches de France. "Ça ne nous avait pas plu... Nous aurions préféré être premier", plaisante Daniel Guillé, l'une des cinq cents personnes à avoir participer à l'aventure. "La pire des choses pour une oeuvre d'art, c'est qu'on ne parle pas d'elle et qu'elle nous laisse indifférent". Voir la Main Jaune brûler a profondément ému Daniel Guillé. "J'ai eu beaucoup de peine, de tristesse, d'incrédulité... Cette oeuvre a brûlé mais elle continuera de vivre à travers nous!"